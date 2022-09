Une première campagne électorale après 16 ans à la mairie

Je crois que les électeurs devraient avoir un choix à toutes les élections municipales , raconte son opposant Robert Courchesne à propos du fait que Mme Tremblay a été élue à trois reprises sans opposition.

Madeleine Tremblay a été élue par acclamation en 2006, 2010 et 2014. En 2018, elle avait un opposant, mais affirme ne pas avoir posé de pancartes ni fait campagne.

Robert Couchesne ne le cache pas : il s’est d’abord inscrit comme candidat comme conseiller [municipal] en premier et puis quand j’ai vu que Madame Tremblay n’avait pas d’opposition, j’ai changé ma candidature [à la mairie.]

Robert Courchesne dans son jardin. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Madeleine Tremblay a pris son crayon pour imaginer ses pancartes électorales et a hâte d’aller cogner aux portes.

« Je pense qu’il est temps pour un cinquième terme, je pense que j’ai été chanceuse de ne pas avoir été obligée de le faire. » — Une citation de Madeleine Tremblay, maire de Fauquier-Strickland

Depuis la dernière élection municipale, le paysage de la communauté de 500 âmes a bien changé.

On a beaucoup de personnes qui ont déménagé dans notre communauté. Il y a bien des maisons qui ont été vendues à des gens de l’extérieur , précise-t-elle sur l’importance de se faire connaître aux nouveaux résidents.

Coiffeuse du village dans sa maisonnée, ce lieu a longtemps été un point de rendez-vous pour parler de la politique, mais la pandémie a mis un frein à ses discussions.

La mairesse de la communauté de Fauquier-Strickland, Madeleine Tremblay, est aussi coiffeuse. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

En août dernier, au banquet de l’Association des municipalités de l’Ontario, Madame Tremblay et les autres maires des petits villages ont lancé un rappel de l'importance des politiciens fédéraux et provinciaux.

Ils ont commencé à plus respecter les petites municipalités. Tout débute des petites municipalités. On s’est fait dire c’est probablement un des rôles les plus durs [en politique].

Elle ajoute que, contrairement à être maire d'un petit village, les conseillers à Toronto ou à Ottawa n'ont pas la chance de croiser l'entièreté de leur électorat au quotidien.