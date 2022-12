La GRC en Nouvelle-Écosse aurait refusé l’implantation du système En Alerte

L’enquête publique sur la fusillade de masse, survenue en Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020, a publié plusieurs réponses écrites de l'ex-ministre Mark Furey aux questions, posées par écrit, de la Commission des pertes massives en août 2022.

Les questions s'intéressent au rôle de M. Furey et à ses échanges avec la GRC en tant qu’agent, puis en tant que ministre de la Justice.

La commission a posé des questions concernant une note d’information qu’il a rédigée en janvier 2012 à l’intention du surintendant principal Brian Brennan, l’officier responsable des opérations criminelles en Nouvelle-Écosse à l’époque.

« Gérées correctement, la disponibilité et l’application d’un [système d’alerte publique] en Nouvelle-Écosse pourraient/seraient considérées comme un atout pour les fournisseurs de services de police de première ligne en cas de situations d’urgence (c'est-à-dire les feux de forêt, les inondations, les événements météorologiques, etc.). » — Une citation de Mark Furey , ancien ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse.

Mark Furey, qui était l’agent du programme de gestion des urgences de la GRC , a dit à la commission que le Bureau de gestion des urgences de la province l'avait approché au sujet d’un concept ou d’un outil qui utiliserait la radiodiffusion publique pour relayer l’information au public.

Les audiences publiques sur la tuerie de Portapique ont débuté le 22 février 2022. Photo : La Presse canadienne

M. Furey a indiqué que sa note d’information faisait suite à des discussions nombreuses et difficiles avec l’officier chargé des services de soutien et le réviseur des opérations criminelles, deux haut gradés qui n’étaient pas favorables au concept d’Alert Ready.

Ils ont exprimé une forte opposition , a écrit M. Furey dans sa réponse à la commission. La note d’information… reflète ce que mes supérieurs ont conseillé d’approuver de la part de mon bureau. Il y avait une opposition très claire au concept d’En Alerte.

Il poursuit en expliquant que sa frustration à l'endroit d'officiers supérieurs fut une décision clé ayant mené à sa retraite de la force au début du mois de septembre en 2012.

Le commissaire adjoint répond

Brian Brennan, qui est maintenant sous-commissaire de la GRC pour les services de police contractuels et autochtones à Ottawa, dit se souvenir de conversations en 2012 au sujet d’un système qui pourrait être utilisé par la police pour les catastrophes naturelles ou environnementales, comme des tempêtes de neige, des feux de forêt ou des ouragans.

Brian Brennan, ancien commandant de la GRC en Nouvelle-Écosse, a reçu une note d'information de l'ancien ministre de la Justice, Mark Furey, qui indiquait notamment qu'un système d'alerte publique «pourrait être considéré comme un atout pour les fournisseurs de services de police de première ligne dans les situations d'urgence». Photo : La Presse canadienne

Dans le cas de ce haut gradé de la GRC , l'échange avec la commission s'est déroulé à l'oral.

M. Brennan a dit qu’il se souvenait également de conversations sur les défis logistiques de l’utilisation du système d’alerte publique.

Vous devez avoir la capacité de le doter de ressources et de le gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car vous ne pouvez jamais prévoir quand vous pourriez en avoir besoin , a-t-il déclaré. e n’ai pris part à aucune conversation directement avec le ministre Furey dans ce rôle […] et je ne me souviens pas que quoi que ce soit soit arrivé à mon niveau pour une décision.

M. Brennan a déclaré que les deux hauts gradés auxquels M. Furey a fait référence auraient pu rejeter la proposition en raison du coût ou de difficultés de logistique.

L’avocat de la commission, Jamie Van Wart, a demandé à Brian Brennan pourquoi le système d’alerte n’était pas envisagé en dehors du contexte des catastrophes naturelles.

M. Brennan a dit que les ressources et l’infrastructure en place en 2012 rendaient le système En Alerte peu pratique pour émettre de communications concernent une action criminelle.

Pour quelque chose comme la fusillade de Portapique où c’est dynamique, c’est fluide, c’est sur une grande zone géographique, c’est très difficile , a-t-il dit. Nous n’avions tout simplement pas l’infrastructure, nous n’avions pas la politique. Nous ne l’avons jamais testée. Nous n’avons jamais formé nos employés et nos membres à son utilisation et à la façon de la communiquer correctement… donc je ne pense pas que les pièces étaient en place.

Mark Furey a déclaré qu’il n’y avait pas eu de réponse écrite à sa note d’information et qu’il n’y avait pas eu d’autres discussions sur En Alerte alors qu’il était responsable du programme de gestion des urgences.

Il a ajouté qu’il n’avait pas non plus participé à des discussions ou à des prises de décision concernant le système en tant que ministre de la Justice, mais qu’il se souvenait vaguement de certaines discussions sur le sujet lorsqu’il était ministre des Affaires municipales.

Le directeur du Bureau de gestion des urgences, Paul Mason, a déclaré à la commission que son ministère avait offert un accès direct au système d’alerte à la GRC et aux services de police régionaux en 2016 et 2017, mais qu’ils avaient refusé.