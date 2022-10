Réchauffement climatique : la planète se rapproche de cinq points de bascule

Les cinq dérèglements climatiques, selon l'étude, sont le dégel brutal du pergélisol boréal, l'effondrement des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidental, la disparition rapide des récifs coralliens et la fin du système des courants océaniques dans la mer du Labrador.

L’étude qui s’appuie sur de nombreux travaux universitaires et scientifiques révèle que ces points de bascule pourraient entraîner un effondrement irréversible du système climatique.

Encore plus alarmant : l'étude révèle que quatre points de bascule passeront de possibles à probables à 1,5 °C de réchauffement climatique. Il s'agit du dégel brutal du pergélisol boréal, de l'effondrement des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidental et de la disparition rapide des récifs coralliens.

Ce que nous examinons, ce sont divers impacts négatifs tels que l'augmentation du niveau de la mer, la mortalité des récifs coralliens , a déclaré le coauteur de l'article, David Armstrong McKay, expert des questions sur le climat et chercheur invité à l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni.

Les résultats soulèvent aussi des questions quant à savoir si l'objectif de l'Accord international de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C et idéalement en dessous de 1,5 °C, est suffisant pour éviter une catastrophe climatique.

Les chercheurs dressent un constat critique : la planète a déjà quitté un état climatique sûr lorsqu'elle a dépassé 1 °C de réchauffement climatique.

Des conséquences dévastatrices

L'atteinte de ces points de bascule aurait des conséquences dévastatrices sur les conditions climatiques mondiales, sur le niveau de la mer et sur la biodiversité, souligne l'étude. Certains d'entre eux, comme le dégel du pergélisol, libéreraient encore plus de gaz à effet de serre, accélérant davantage les changements climatiques.

Mais selon les auteurs de l'étude, si la compréhension des points de bascule s'est améliorée au cours de la dernière décennie, il reste des incertitudes. D'ailleurs, certains points de bascule pourraient être évités si le réchauffement climatique dépasse 1,5 °C dans les années à venir, estiment-ils.

Les points de bascule ont également des échelles de temps variables. Certains se produiront plus rapidement : la mort des récifs coralliens pourrait survenir sur une période de 10 ans, alors que le dégel brutal du pergélisol boréal pourrait se faire sur 200 ans. D'autres, comme l'effondrement de l'inlandsis du Groenland, pourraient s'étaler sur 10 000 ans une fois les processus enclenchés, étendant leurs effets sur le système climatique mondial et sur l'élévation du niveau de la mer sur une longue période.

« Chaque fraction de degré supplémentaire que nous évitons au-dessus de 1,5 °C réduit la probabilité que d'autres points de bascule soient déclenchés ou rendus possibles. » — Une citation de David Armstrong McKay, expert sur le climat

« Je dirais que ce n'est pas une situation de game over. Cela montre simplement quels sont les enjeux dans cette fourchette de 1,5 à 2 degrés », ajoute-t-il.

Sur ces cinq points de bascule, deux se trouvent au Canada.

Le pergélisol : le cas canadien

Environ la moitié du Canada est couverte de pergélisol, où le sol demeure à une température de 0 °C ou moins.

Selon M. McKay, le dégel progressif de ce pergélisol est devenu une préoccupation depuis un certain temps. Il y a maintenant une grande prise de conscience d'un éventuel dégel brutal du pergélisol qui pourrait laisser sa marque sur le paysage local – et avoir des conséquences majeures sur le climat mondial.

Le pergélisol contient du carbone provenant des restes de plantes et d'animaux morts depuis des millions d'années. À l'heure actuelle, ce carbone est enfermé en toute sécurité dans le sol, mais si le pergélisol dégèle, il pourrait être libéré dans l'atmosphère et accélérer le réchauffement climatique.

Notre compréhension à ce sujet ne fait que commencer à évoluer et nous estimons que cela pourrait potentiellement augmenter les émissions de 50 à 100 % , en plus des émissions de dégel progressif , estime M. McKay.

Un cycle destructeur

Jennifer Baltzer a vu de près les changements dans le paysage nordique et souligne l'importance de protéger ces sols.

« Il y a environ deux fois plus de carbone enfoui dans les sols du pergélisol que nous n'en avons dans l'atmosphère. » — Une citation de Jennifer Baltzer, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les forêts et le changement global à l'Université Wilfrid Laurier.

Au fur et à mesure que ces sols se réchauffent et dégèlent, ce carbone devient disponible pour les microbes du sol et devient disponible pour la décomposition, puis pour la libération de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère , poursuit-elle.

Cela devient un cycle destructeur.

Au fur et à mesure que le pergélisol dégèle et que du carbone est libéré, la planète continue de se réchauffer, ce qui accélère le dégel du pergélisol, qui envoie plus de carbone dans l'atmosphère.

Mme Baltzer note que l'Arctique se réchauffe à une vitesse plus grande que le taux moyen enregistré dans le reste du monde. Une augmentation de 1,5 °C des températures mondiales s'accompagnerait d'une hausse de quatre à cinq degrés dans l'Arctique. À ces températures, il deviendrait difficile pour le pergélisol de se maintenir et de retenir tout ce carbone, déclare-t-elle.

Ces hausses de température plus importantes en Arctique rendent l'ensemble du processus [visant à combattre le réchauffement climatique] encore plus difficile. Il est vraiment, vraiment essentiel que nous restions sous la marque de 1,5 degré , indique l'universitaire.

Avec les informations de Inayat Singh de CBC News