On redirige les internautes qui cliquent sur le logo vers une page de recherche sur la monarque qui s'est éteinte à 96 ans après 70 ans de règne.

Si le géant technologique n'a pas émis de communiqué sur le sujet, le président-directeur général d'Alphabet, la société mère de Google, a rendu hommage à la reine Élisabeth II jeudi sur Twitter.

Nous adressons nos plus sincères condoléances au peuple du Royaume-Uni et aux personnes du monde entier qui pleurent le décès de la reine Élisabeth II. Son leadership et son service public inébranlables ont été une constante tout au long de notre vie. Elle nous manquera , a écrit Sundar Pichai.

Google a l'habitude de personnaliser ses logos en fonction de l'actualité, souvent avec des illustrations et des animations colorées. Le moteur de recherche de l'entreprise avait déjà abordé un logo gris lors de la mort du présent américain George H. W. Bush en 2018.