Où en est la Colombie-Britannique dans sa cible de réduction des gaz à effet de serre?

Entre 2019 et 2020, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Colombie-Britannique ont diminué de 5 %. Mais pour certains, la marche est encore longue avant que la province soit en voie de respecter ses cibles pour 2030.

La Colombie-Britannique a publié mercredi ses émissions d’équivalent en dioxyde de carbone pour l’année 2020. Elle en a relâché 64,6 mégatonnes (Mt d'éq. CO2) dans l’atmosphère, contre 67,9 mégatonnes en 2019.

La province met aussi de l'avant une compensation de carbone de 1,1 mégatonne liée à des projets de gestion des forêts, faisant baisser son bilan net officiel à 63,5 mégatonnes pour 2020.

Le gouvernement n'a toutefois pas mentionné le contexte de crise sanitaire, qui pourrait expliquer une partie importante de cette diminution de GES en 2020, affirme Jens Wieting, le responsable des campagnes climatiques et forestières de l’organisation environnementale Sierra Club BC.

On fait un constat de progrès, mais beaucoup de travail reste à faire pour comprendre à quel point cette diminution est le résultat de la pandémie ou des politiques environnementales , soutient-il.

Le secteur des transports fait d’ailleurs partie de ceux qui ont connu une diminution des émissions de GES pendant cette période, passant de 25,7 mégatonnes à 23,4 mégatonnes.

À côté de cela, celles du secteur de l’industrie des énergies fossiles sont passées de 14,6 mégatonnes à 14,7 mégatonnes.

Le secteur des transports est celui qui a produit le plus de GES en Colombie-Britannique en 2020. Photo : AFP / Données du gouvernement de la Colombie-Britannique

Jes Wieting craint par ailleurs que les données sur les émissions de GES de la province en 2021, qui seront publiées l’an prochain, soient en hausse. À l’échelle mondiale, ces chiffres sont déjà connus et font état d'une augmentation de 6 %, affirme-t-il.

Merran Smith, cheffe de l'innovation à Clean Energy Canada, est quant à elle déçue par ces données. On a eu moins de pollution des voitures, parce que les gens n’allaient plus au travail, mais il y a une augmentation de l'énergie pour chauffer les maisons, parce que les gens étaient plus à la maison , déplore-t-elle.

Des environnementalistes sont sceptiques à l'idée que la province atteigne ses cibles de réduction de GES, si elle continue de miser sur l'exploitation du gaz naturel liquéfié. Photo : La Presse canadienne

L'urgence d'une économie verte

Pour Merran Smith, il est urgent que la province accélère la mise en place de ses politiques climatiques, annoncées ces dernières années, et sa transition vers une économie d’énergie propre.

On a eu crises après crises. La pandémie, le dôme de chaleur, les feux de forêt, les inondations… tout cela a ralenti l'aptitude du gouvernement d’aller de l’avant avec ses politiques, parce qu’il gérait de vraies crises. Mais on doit accélérer notre transition.

Elle dénonce un statu quo sur l'économie provinciale, qui continue d'être tournée vers l’exploitation du gaz naturel, plutôt que sur des énergies propres, comme l’hydrogène vert.

Jens Wieting doute quant à lui que la province soit en mesure d'atteindre ses cibles de carboneutralité, tant qu’elle continue de miser sur l’exploitation du gaz naturel et des énergies fossiles.

Il cite le projet LNG Canada, qui propose de construire et d’exploiter une installation de liquéfaction de gaz naturel dans le district de Kitimat, dans le nord-ouest de la province.

Cibles de la Colombie-Britannique vers la carboneutralité : Réduction de 16 % des émissions de GES d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2007;

Réduction de 40 % des émissions de GES d’ici 2030;

Réduction et 80 % d’ici 2050.

Il explique que la première partie de ce projet est censée être opérationnelle en 2025. Cette année là, la province doit également atteindre sa cible intermédiaire d’émissions de GES de 16 %, par rapport aux niveaux de 2007.

Il est crucial d’atteindre toutes les cibles, parce qu’elles s’ajoutent les unes aux autres , soutient-il.

« Si on n’arrive pas à atteindre la cible de 2025, de réduction de 16 % des GES, il sera impossible d’atteindre la cible encore plus ambitieuse de 2030, de 40 %. C’est seulement dans 8 ans! » — Une citation de Jens Wieting, responsable des campagnes climatiques et forestières, Sierra Club BC

Un leader au Canada?

Thomas Gunton, professeur et directeur du programme de formations appliquées aux ressources naturelles et à la planification environnementale de l’Université Simon Fraser et ancien ministre de l’Environnement de la Colombie-Britannique, est plus optimiste.

Je ne dis pas qu’on est certain à 100 % d’atteindre nos 40 % de réduction de GES d’ici 2030, mais je pense qu’on est sur la bonne voie. C’est certain que les mesures en place vont permettre de réduire les émissions de GES de façon significative ces 10 prochaines années , affirme Thomas Gunton.

La Colombie-Britannique a publié en 2022 un récapitulatif de ses émissions de GES entre 1990 et 2020. Photo : Données du gouvernement de la Colombie-Britannique

Parmi les provinces et les territoires, la Colombie-Britannique est apparue aux côtés du Québec comme un leader pour ses politiques environnementales, d’après une évaluation des politiques climatiques que Thomas Gunton a réalisée avec l’Institut Pembina l’an dernier.

Il cite notamment la cible que la province s’est donnée pour les véhicules électriques. La Colombie-Britannique souhaite que 100 % des véhicules légers neufs vendus dans la province d’ici 2035 soient à zéro émission.

Pour l'organisme Sierra Club BC, la province doit accompagner ses paroles d'actions concrètes. En mars 2021, il a déposé une poursuite contre le gouvernement provincial pour avoir manqué à ses obligations liées aux changements climatiques.

« La Colombie-Britannique n’est pas un leader environnemental. On a des zones de gris. On n’a pas de réponse du gouvernement sur la manière dont ils atteindront ces cibles. » — Une citation de Jens Wieting, responsable des campagnes climatiques et forestières, Sierra Club BC

Patience et suivi

Il est important de garder en tête que les politiques environnementales mises en place mettent du temps à avoir des impacts mesurables, d'après Thomas Gunton.

La bonne chose, c’est qu’on a un programme compréhensif en Colombie-Britannique pour suivre la situation et rendre des comptes , dit-il. On va garder nos doigts croisés et continuer à travailler fort , affirme-t-il.

Jens Wieting souhaiterait de son côté que la gestion des forêts soit prise en compte dans le bilan carbone de la province.

Les émissions de GES des feux de forêt ne sont pas comptabilisées dans le bilan carbone de la province. Photo : BC Wildfire

Ce secteur a émis 39,4 mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone dans l’atmosphère en 2020, d’après les données provinciales. On ne peut pas les ignorer, on devrait également essayer de les réduire , dit-il.