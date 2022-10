La bague de mariage d’un couple de Kelowna retrouvée 17 ans après avoir été égarée

Après avoir perdu une bague de mariage dans la rivière Penticton, un couple de Kelowna, en Colombie-Britannique, ne se doutait pas qu’il la retrouverait près de deux décennies plus tard.

Le mois dernier, un résident du coin a trouvé l’anneau en nageant dans la rivière et l’a remis à la police. La Gendarmerie royale canadienne (GRC) de Penticton a publié un avis de recherche pour un couple, Stephanie et Noel.

Mon beau-père m’a contacté. Il était tombé sur un article sur un site web et il me l’avait envoyé en me demandant si c’était à moi , explique Noel Nissen.

Je me suis dit : "Oui, c’est à nous!", mais la bague avait été égarée depuis si longtemps , ajoute-t-il. J’étais en état de choc.

Il l’avait perdu il y a 17 ans durant des vacances d’été avec des amis quelques années après leur mariage. On était allé flotter sur la rivière avec des amis et, en me rendant à la voiture je me suis aperçu que ma bague était partie , raconte-t-il.

Noel Nissen ajoute qu’il avait paniqué sur le coup, mais qu’il était impuissant devant la situation.

La bague a été retrouvée en parfait état après avoir baigné dans la rivière pendant 17 ans. Photo : Noel Nissen

Tu ne peux pas faire grand-chose. On n’allait pas nécessairement retourner et chercher dans la rivière, alors on s’était dit : "Tant pis, c’est perdu!" , dit-il.

Il a remplacé la bague originale par une autre, qui a coûté 50 $.

Le bijou perdu a été retrouvé presque en parfait état et juste à temps pour son vingtième anniversaire de mariage.

Vous ne croiriez pas dans quel état est la bague après 17 ans dans la rivière. Je croyais qu'elle aurait été abîmée par les années dans l’eau et dans le sable , dit-il.

Pour célébrer ce vingtième anniversaire, le couple va partir en vacances familiales au printemps prochain et, possiblement, faire une escapade à deux l’an prochain.

Les enfants ne sont plus si présents. Alors, c’est un nouveau chapitre, et cette bague représente cela pour nous. Dans la santé comme dans la maladie, pour le meilleur et pour le pire , résume Noel Nissen.

Le couple entend souligner ses 20 ans de mariage en prenant des vacances familiales au printemps prochain. Photo : Noel Nissen

Il souhaite remercier la personne qui a retrouvé la bague et qui l’a remise à la police. La personne qui a remis la bague n'a pas donné son nom, mais nous aimerions beaucoup la remercier convenablement , conclut-il.

La GRC de Penticton dit qu’elle est heureuse d'avoir joué un rôle dans la remise de la bague à son propriétaire. Joyeux vingtième anniversaire! , dit-elle dans un communiqué.

Avec les informations de Christina Jung et Sarah Penton