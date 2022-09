Santé Nouvelle-Écosse ordonne une autre enquête de son unité de cardiologie

Le rapport d'enquête de 2016, par exemple, parle de comportement non professionnel et de piètres relations interpersonnelles entre les chirurgiens cardiaques .

Lancer des instruments et traiter le personnel infirmier et opératoire d’une manière irrespectueuse et dénigrante a pour effet de démoraliser l’équipe , écrivait-on, et est complètement inacceptable .

L'enquête de 2010 a été effectuée par le Dr Richard Novick, à la demande du Dr Greg Hirsh, alors chef de l’unité de cardiologie, et du Dr David Kirkpatrick, alors chef du département de chirurgie de l’Université Dalhousie.

L’examen de 2016 a été réalisé par un comité mis sur place à la demande du Dr Kirkpatrick, qui était à ce moment-là directeur de l’unité de cardiologie.

En 2010, le Dr Novick déplorait l’absence d’un code de conduite contraignant. Il écrivait que des efforts pour améliorer les choses étaient constamment sabotés par d’autres individus sur le lieu de travail.

Les comportements dénoncés il y a plus d’une douzaine d’années font écho aux allégations, plus récentes, de certains médecins, stagiaires et membres du personnel liés à la division de chirurgie cardiaque.

Plus tôt cette année, Karen Oldfield, cheffe de la direction par intérim de la régie de santé de la Nouvelle-Écosse, a demandé qu’un nouvel examen externe soit réalisé.

Il a été confié au Dr Jack Kitts, l’ancien président de l’Hôpital d’Ottawa, et à Jay Noonan, un avocat et médiateur spécialisé dans les conflits qui concernent les milieux de travail.

Un rapport est attendu cet automne, a indiqué Brendan Elliott, un porte-parole pour la régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Nous appuyons toujours les commentaires faits par le comité d’examen de la régie de santé en 2016 : les comportements décrits sont répugnants et n’ont pas leur place en médecine , a écrit le porte-parole.