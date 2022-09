Comment fonctionne la compensation carbone?

Des promesses d’atteindre la carboneutralité aux compensations des émissions de gaz à effets de serre d’un voyage en avion, les offres d’achat de crédits carbone sont de plus en plus présentes. La compensation carbone est-elle aussi efficace que promise?

Qu’est-ce qu’un crédit carbone?

Un crédit carbone, aussi appelé crédit compensatoire de carbone, est une unité de droits d’émission de gaz à effet de serre, donnant droit à son détenteur de l'échanger sur le marché du carbone.

La compensation carbone représente les mesures qui entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple grâce à un projet de plantation d'arbres ou encore des investissements dans des projets d’énergie renouvelable. Une personne ou une entreprise peut ainsi acheter un crédit carbone pour contrebalancer ses propres émissions dans le but de réduire son impact sur les changements climatiques.

Cet argent va servir à payer quelqu'un d'autre pour qu’il diminue ses émissions de gaz à effet de serre ou pour capturer le dioxyde de carbone de l'atmosphère et l’enterrer; en principe, c'est un système qui réduit le CO 2 de l'atmosphère, mais d'une manière indirecte , explique Mark Jaccard, professeur à l’École de gestion des ressources et de l’environnement de l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique.

Qui peut acheter des crédits carbone?

Il existe deux types de marchés : réglementés et volontaires.

Dans les systèmes réglementés, où le gouvernement impose une limite sur les émissions dans un pays, une région ou une industrie [les crédits carbone] permettent de diminuer les coûts pour atteindre cette cible ou cet objectif de réduction , remarque Mark Jaccard, l’un des auteurs du sixième rapport consacré aux mesures d’atténuation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Mark Jaccard est professeur à l’École de gestion des ressources et de l’environnement de l’Université Simon Fraser. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Au Canada, il y a différents systèmes de crédits compensatoires réglementés en vigueur dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Québec. Chaque système de crédits compensatoires contient ses règles et exigences, a indiqué dans un courriel Samuel Lafontaine, porte-parole pour Environnement et Changement climatique Canada. Ces crédits peuvent être utilisés pour se conformer aux obligations réglementaires de réduction d'émissions.

Au mois de juin 2022, le gouvernement fédéral a également lancé un régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre, dont l’objectif à long terme est d’harmoniser ces systèmes.

Le marché volontaire est disponible pour tout individu ou entreprise qui décide de réduire ses émissions sans y être contraint. Ces compensations sont créées dans le cadre d'initiatives privées qui proposent différentes solutions pour assurer une réduction des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Comment savoir si les compensations sont efficaces?

L'efficacité des projets présents sur le marché volontaire est vérifiée par différents standards comme le Verified Carbon Standard ou encore le Gold Standard. Ils assurent que l'aspect de justice environnementale est pris en compte et que la réduction des émissions soit quantifiée et additionnelle, c’est-à-dire qu’elle n'aurait pas lieu sans l’achat de la compensation carbone, un principe qu’il est difficile de garantir.

« La plus grande partie ne peut pas être fiable parce qu'on ne peut pas mesurer la vraie diminution, c'est le vrai problème de l'additionnalité. » — Une citation de Mark Jaccard, professeur, Université Simon Fraser

Assurer la longévité de cette réduction est également un défi, soulève le professeur. Même avec une forêt, ce n'est pas forcément permanent parce qu'il peut y avoir des feux, il peut y avoir des changements de contrôle du terrain, ce qui fait que l'on permet à quelqu'un 10 ans, 30 ans plus tard de couper cette forêt .

Seulement deux types de compensation carbone seraient réellement efficaces selon lui : le captage du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et son stockage souterrain ou un investissement dans les biomasses, une source d’énergie utilisant les matières organiques avec également un stockage des émissions de dioxyde de carbone.

Ce genre de projet est toutefois coûteux. Pour compenser une émission de dioxyde de carbone lié à un déplacement aérien, les compagnies proposent des coûts de 10 $ par tonne de carbone, mais en réalité le coût devrait être de l’ordre des 200 $, constate le professeur. Si l’on veut vraiment payer pour les vraies actions compensatoires, ça va doubler le prix du billet d'avion.

La compensation carbone : une solution aux changements climatiques?

« À mon avis, et je ne suis pas seul, beaucoup d'experts internationaux sont d'accord que les crédits compensatoires [volontaires] font partie du problème. » — Une citation de Mark Jaccard, professeur, Université Simon Fraser

Le professeur affirme qu'il est préférable de réduire ses propres émissions en changeant de comportements plutôt que de compter sur une compensation carbone dont il est difficile de déterminer l’efficacité.