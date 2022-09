3e lien  : « Donnez-nous un mandat fort pour le réaliser », supplie Bernard Drainville

C'est lors des échanges au sujet de la mobilité que le candidat Bernard Drainville a fait cette déclaration. Le troisième lien sera la question de l'urne , a-t-il d'abord précisé. Il y a pas mal de monde qui sont contre , faisant référence aux critiques qui proviennent de l'extérieur de la région de Québec. Donnez à ceux et celles qui y croient le mandat de le réaliser.

C'est la candidate du Parti conservateur du Québec (PCQ) qui a voulu savoir pourquoi il avait besoin d'un mandat fort. Karine Laflamme reproche à la CAQ de s'être traîné les pieds au cours des quatre dernières années en changeant plusieurs fois le projet qui prendra encore 10 ans à se réaliser. Avec le nombre de votes que vous avez eu à la dernière élection, vous ne considérez pas que c'était un mandat clair de le réaliser? , a-t-elle demandé. J'attends toujours la première pelletée de terre! , a-t-elle ajouté.

« Vous avez eu un forage au lieu d'une pelletée de terre. Ce n'est pas si mal. » — Une citation de Bernard Drainville, candidat de la CAQ dans Lévis

Bernard Drainville a souligné que quatre des cinq partis dans cette course s'entendaient maintenant sur le principe du troisième lien. Seule la candidate de Québec solidaire (QS) s'y oppose. Valérie Cayouette-Guilloteau estime que le candidat Bernard Drainville exagère l'enjeu du trafic à Lévis.

Elle lui a reproché de grossir la problématique pour en faire un show et ainsi évacuer les autres options moins coûteuses et plus rapides pour améliorer la fluidité des déplacements.

Débat

Cet exercice démocratique était organisé par la Chambre de commerce de Lévis et réunissait les cinq candidats des principaux partis dans la course. Bernard Drainville a le plus souvent été visé par les attaques de ses adversaires. La candidate du PCQ lui a reproché de ne pas habiter le comté. Est-ce que vous avez l'intention de déménager ici? , a voulu savoir Karine Laflamme.

Le candidat de la CAQ n'a pas l'intention de traverser le fleuve, lui qui habite la grande région de Québec depuis 16 ans. Il s'engage toutefois à répondre présent auprès de ses électeurs chaque fois que ce sera nécessaire. Il a même promis de le faire pour son adversaire : Si vous avez besoin de moi, je serai là, Mme Laflamme .

Bernard Drainville qui tente un retour en politique a dû défendre à quelques reprises le bilan de la CAQ . Il a promis de régler le problème de la couverture ambulancière qui a connu des ratés sur le territoire de Lévis. Il a reconnu que son parti pouvait faire mieux pour ramener des travailleurs âgés sur le marché du travail. Il estime que la CAQ a fait des gains pour améliorer le nombre de places en garderie.

Rayonnement

Tous les candidats ont plaidé pour que Lévis soit reconnue à sa juste valeur. La situation économique de la Ville est enviable. Le candidat libéral Richard Garon a même affirmé que Lévis était déjà une métropole régionale et non pas une simple banlieue de Québec.