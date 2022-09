Wolseley, Minto, St. Matthews : des quartiers de Winnipeg en pleine expansion musicale

Les artistes musicaux de Winnipeg semblent avoir migré dans d'autres secteurs. Les quartiers Wolseley, Minto et St. Matthews, regroupés sous le code postal R3G, sont maintenant ceux ayant la plus forte croissance en termes de présence de créateurs musicaux, selon la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

C'est ce que révèle le dernier palmarès de l'organisme. La dernière fois que l'exercice a été réalisé, c'était en 2016 et en 2017. À cette époque, la région winnipégoise River Height East, dont le code postal est R3L et qui inclut notamment le quartier d'Osborne Village, était le secteur manitobain en pleine croissance pour les créateurs musicaux.

Le directeur général de Manitoba Music, l'organisme qui représente l'industrie musicale au Manitoba, confirme la nouvelle tendance. J'habite dans les environs de Wolseley, Minto, St.Matthews. Quand je marche dans les rues, quand je vais porter ma fille à l'école ou que je fais mon épicerie, je croise des membres de Manitoba Music tout le temps. On sent vraiment qu'ils sont plusieurs à vivre dans le quartier , lance Sean McManus.

Selon lui, ces quartiers présentent plusieurs avantages pour les artistes. Ils sont centraux et [ce sont] des quartiers culturels, dit-il, près du centre-ville, des salles de spectacles et des centres culturels.

Sean McManus, directeur général de Manitoba Music, l'organisme qui représente l'industrie de la musique dans la province. Photo : Colin Corneau

Surtout, M. McManus insiste sur l'abordabilité des logements dans ce secteur qui permettent aux artistes de se loger dans une maison.

C'est un voisinage qui est peut-être moins basé sur des appartements, et un peu plus sur des maisons en général. C'est encourageant de penser qu'à Winnipeg, les artistes peuvent acheter ou louer de plus grandes maisons parce qu'on sait que des artistes connaissent des difficultés financières dans des villes comme Toronto ou d'autres grandes villes , explique-t-il.

« Le fait d'être abordable financièrement est certainement l'une des choses qui aident la communauté musicale à Winnipeg. » — Une citation de Sean McManus. directeur général de Manitoba Music

Il note aussi que les artistes utilisent le transport actif et se rendent à vélo d'un endroit à l'autre, ce qui est possible dans ces quartiers.

R3G, inspirant pour les artistes

Autrice-compositrice-interprète de Winnipeg, Lana Winterhalt fait de la musique indie pop. Elle habite dans le quartier Wolseley depuis trois ans.

Son environnement et la nature l'inspirent dans ses projets artistiques.

J'aime réfléchir sur la banalité du quotidien. Je pense que le quartier Wolseley est un endroit idéal pour ça. On peut ralentir et observer davantage ce qui se passe autour de nous , relate Lana Winterhalt.

« Les gens marchent pour aller au café ou à la boulangerie. Ils promènent leur chien. Il y a des enfants qui jouent dans la rue. C'est tellement inspirant de se demander quelles sont les histoires des gens et rêver un peu à ce à quoi leur journée, leur vie ou leur histoire peut ressembler. » — Une citation de Lana Winterhalt, autrice-compositrice-interprète

Pour Hera Nalam, artiste multidisciplinaire qui fait de la musique pop et R&B, la région postale R3G est un heureux entre-deux entre le centre-ville et une banlieue, sans en être une .

On peut entendre l'agitation dans les rues, mais à certains moments de la journée, on voit beaucoup de familles et d'amis qui se promènent, surtout l'été, et c'est comme un havre de paix , dit-elle.

Née aux Philippines, Hera Nalam est arrivée en 2011 à Winnipeg à l'âge de 16 ans. Depuis, elle est impliquée dans l'industrie culturelle à travers la musique, le théâtre et le cinéma. Photo : Hera Nalam

Elle raconte que les maisons sont pleines d'histoires qu'on peut interpréter comme on veut . Elle cite l'exemple d'un Stormtrooper, un personnage de Star Wars, qu'on peut apercevoir à une fenêtre ou de beaux jardins devant des maisons.

Une de ses chansons, Saturday, est inspirée d'un été pendant lequel elle a passé du temps sur son balcon et dans les parcs du West End, le quartier où elle réside. C'est un endroit où on peut se sentir en sécurité dans un quartier. Ça permet de créer quelque chose et de raconter des histoires , lance-t-elle.

Lana Winterhalt et Hera Nalam travaillent présentement sur de nouvelles chansons qui devraient sortir au cours des prochains mois.