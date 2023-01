Élodie Orsei, voix mutiples, en solo

Malgré ces titres en anglais, elle écrit aussi en français sa prose qui tourne autour du thème de l'amour.

Depuis son tout jeune âge, la Franco-Colombienne Élodie Dorsel, alias Élodie Orsei, dit s’impliquer en français, sa langue maternelle, partout où elle le peut, dans sa communauté de Kelowna, mais aussi ailleurs dans la province.

Elle a fait du théâtre, du journalisme, des parlements jeunesse .

« En milieu minoritaire, notre communauté est tellement petite. Alors, c’est à nous de la construire avec des gens de partout en province, et même au Canada. » — Une citation de Élodie Dorsel, alias Élodie Orsei

Aujourd’hui, c’est à cette communauté francophone qu’elle offre ce premier mini-album.

Du côté anglophone, il y a certainement plus de "listeners", mais tu te perds un peu dans la masse. Ici, la communauté francophone me soutient énormément et ils sont intéressés de voir ce que j’ai à offrir.

Élodie montre sa machine à boucler (looping machine). Photo : Radio-Canada / Pierre Beaudoin

Pour la performance de sa chanson You're Delicious, Élodie a choisi d’utiliser sa machine à boucler (looping machine). Le dispositif, avec lequel on enregistre divers segments qu'on peut répéter en boucle à travers une chanson, lui permet de jouer en solo et de créer des harmonies avec sa propre voix.

Avoir le contrôle du son que je produis, c’est important pour moi à ce stade-ci. Je ne suis pas experte, mais j'essaie d'offrir une performance complète qui ne dépend pas de techniciens. Parce que ce son, c’est moi. Alors, je le prends en charge , dit-elle.

Quant à ses projets d’avenir, Élodie rêve grand.