Tramway : Éric Duhaime « ment », croit le maire Marchand

Il y a un parti qui ment. Il y a un parti qui dit des choses qui sont fausses. Alors, il faut les rétablir , a insisté le maire de Québec, visiblement irrité, mercredi après-midi.

M. Duhaime n’a pas de leçon à donner à personne sur le fait de manipuler les chiffres. M. Duhaime est reconnu au Québec comme quelqu'un qui fait adonner les chiffres avec ce qu'il veut dire sans savoir si c'est vrai, sans savoir si ça a du sens, sans savoir si c'est logique , a pesté le premier magistrat.

Selon le sondage réalisé par la firme Segma pour le compte du Soleil et du FM93, publié mardi, 33 % des répondants appuient le projet de tramway dans sa forme actuelle, alors que 15 % se disent favorables à un tramway, mais pas dans sa forme actuelle.

Selon Éric Duhaime, le maire aurait dû retenir que seulement 33 % des répondants sont d’accord avec le projet. Le maire Marchand croit plutôt que 48 % des répondants (y compris ceux qui veulent un projet modifié) sont en faveur du tramway, une hausse, alors que pour la première fois, les détracteurs plongent sous la barre des 50 %, avec 43 % des sondés en défaveur.

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, le mercredi 7 septembre 2022 Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Qu'il dise la vérité

Le maire ne s'est pas gêné pour en ajouter. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Quand il dit que les sondages démontrent que les taux d'approbation par rapport au tramway diminuent, c'est faux. Peu importe comment il prend le dernier sondage, excluant même ce dernier sondage, les précédents montraient une hausse. Qu'il dise la vérité. Qu'il arrête de jouer au magicien des chiffres , a demandé le maire.

« On ne peut pas créer un monde de calinours à la lumière de ce qu'on veut et de dire que les autres ont tort. Il est tout seul dans sa boîte. Tant pis pour lui. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Le maire refuse de dire que le 15 % des gens qui sont en faveur du projet, mais contre sa forme actuelle, doivent être inclus comme un refus du tramway. Selon lui, ces gens-là sont ouverts au projet, mais exigent des changements. Ces changements pourraient faire partie d'une deuxième phase du projet de tramway, croit Bruno Marchand.

Le maire prend exemple sur les résultats concernant le troisième lien : 30 % des gens trouvent que c'est trop cher. On les place où? Moi, je les ai placés dans les pour. Ce sont des gens qui disent : "nous, on est favorables, mais...". Les mais, quand on les met dans les contres, c'est complètement usurper la réalité , conclut le maire.

Un sondage surestimé , selon Québec 21

La deuxième opposition officielle à l'hôtel de ville se range derrière les déclarations d'Éric Duhaime.

À n’en pas douter, le 15 % des résidents calculés en faveur du tramway, mais pas dans sa forme actuelle, comme indiqué au sondage Segma-Le Soleil- FM93 publié le 6 septembre 2022, ne devrait pas être calculé dans le 48 % d’acceptabilité sociale , croit le chef Éric Ralph Mercier.