L’ex-joueur de soccer Hassoun Camara de passage à Moncton

C'était dans le cadre du Programme de partenariat entre les bibliothèques publiques et Radio-Canada.

Hassoun Camara souhaite aller à la rencontre de gens issus des communautés culturelles pour parler en tant qu'ex-joueur de soccer, mais aussi en tant qu’immigrant.

Hassoun Camara, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 7 septembre 2022. Photo : Radio-Canada

Celui qui a entre autres joué pour l’Olympique de Marseille et pour l’Impact de Montréal — aujourd’hui le CF Montréal — a immigré au Canada il y a 11 ans. Il habitait alors en France. Ses parents, Sénégalais, avaient immigré en France auparavant.

« L’immigration a été mon parcours, et j’ai envie de dire que c’est un parcours certes difficile [...] mais, lorsqu’on a une vision et qu’on veut réussir dans la vie, je pense qu’on peut arriver à affronter le tout. » — Une citation de Hassoun Camara, joueur de soccer

Hassoun Camara veut particulièrement raconter son histoire et donner espoir à des jeunes qui, comme lui, ont vécu les défis de l’immigration.

L’idée justement c’est d’accompagner en fait des jeunes à devenir distiller un discours sur la société, sur le fait d’être accompagné et de grandir et d’avoir une influence en tant que jeune immigrant aussi, que j’ai été , explique-t-il. C’est vraiment un réel plaisir de me retrouver à parler de ce que j’ai vécu, des valeurs que m’ont inculqué mes parents aussi, et de le partager avec une population.

Alors qu'il jouait pour l'Impact de Montréal en 2016, Hassoun Camara tient une serviette sur sa tête après un contact. Le défenseur raconte dans sa chronique que les commotions cérébrales ont mis fin à sa carrière. Photo : Associated Press / Nick Wass

L’endroit où a lieu le forum d’échange de mercredi n’est pas anodin. Pour Hassoun Camara, la bibliothèque est symbolique.

Je pense que c’est l’idée justement, de faire le lien entre les valeurs sportives et les valeurs de citoyens qu’on peut avoir pour réussir dans sa vie. Réussir, ce n’est pas forcément être un joueur professionnel , explique-t-il.

J’ai grandi avec l’idée de, bien entendu, développer mon soccer au maximum, mais surtout, de garder finalement un parcours scolaire établi, et d’essayer de se dire que la carrière c’est bien, mais on n’est pas seulement des athlètes, on est des citoyens à part entière , conclut-il.

D’après le reportage d'Océane Doucet