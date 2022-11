Valéry Goulet : communiquer ses idées avec son talent d’illustratrice

L’oiseau de Valéry fait partie de son « zoo », comme elle le nomme à la rigolade. Cette petite ménagerie se compose de deux chiens, d'une tortue, d'un serpent et d'un oiseau qui en a long à dire.

Valéry Goulet, quant à elle, communique ses idées avec son talent d’illustratrice. L'artiste originaire du Québec, qui s'est installée en Alberta dans les années 2000, met en scène des personnages et des animaux expressifs, remplis de couleurs et inspirés des événements du quotidien.

L’illustratrice, qui n’a pas d’enfants, dit garder un rapport très proche avec l’enfance grâce à sa curiosité et à sa créativité.

Lauréate de nombreux prix, dont le Canadian Heritage Success Story Distinction, le Basheer Graphic Books et le Creative Calendar Collection, elle a notamment illustré le livre pour enfants Snoozefest, publié l'an dernier.

L’artiste enseigne aussi le design à l’Université de l’Alberta ainsi qu’à l’Université MacEwan.

Valéry Goulet garde toujours à portée de main des carnets de croquis et des tonnes de crayons, objets qu'elle affectionne particulièrement, malgré les avancements technologiques dans le domaine de l'illustration et du graphisme.

Elle affirme avoir encore beaucoup de plaisir à utiliser ces instruments de base pour faire des dessins, même durant son temps libre.

« L’illustration, c’est travail et passion et ça peut être un couteau à double tranchant. Des fois, je vais parler à ma famille et ma mère va me dire : “Tu travailles encore?” et je lui dis : “Non, je ne travaille pas, je dessine, ce n’est pas pareil." »