Nova Scotia Power hausse sa demande d’augmentation de tarifs à 11,6 % sur deux ans

La société demande maintenant aux régulateurs l'autorisation d'augmenter les tarifs de 11,6 % entre 2022 et 2024. Cest 1,6 % de plus que sa demande initiale plus tôt cette année.

La compagnie révèle qu’elle a dû dépenser plus que prévu pour les carburants. La hausse de 10 % demandée se basait sur des dépenses de carburant de 681 millions $, mais les dépenses ont depuis excédé ce montant.

Depuis ce temps, l’inflation et les événements géopolitiques ont entraîné des augmentations importantes des coûts des services et des produits, y compris le carburant pour faire fonctionner les véhicules et le carburant pour produire de l'électricité , écrit Nova Scotia Power dans une mise à jour déposée devant la Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse.

Les responsables affirment que le prix des combustibles solides utilisés pour produire de l'électricité, en particulier le charbon, a augmenté.

Les plans de Nova Scotia Power de fermer l'unité alimentée au charbon connue sous le nom de Trenton 5 à la centrale électrique de 300 mégawatts de Trenton seront reportés jusqu'en 2024. Photo : Google Street View

Même chose pour les prix du gaz naturel et du pétrole aussi utilisés dans le réseau électrique de la Nouvelle-Écosse.

Pour le coût des combustibles solides Nova Scotia Power rapporte un dépassement 119 millions $ au cours des six premiers mois de 2022.

Alors que le gaz naturel a bondi de 89 millions $.

Les coûts de carburant comprennent le prix du carburant utilisé pour produire de l'électricité, l'électricité acheté et les pénalités payés en cas de non-respect des objectifs provinciaux de réduction des gaz à effet de serre.

Ces coûts de carburant sont transmis aux clients à la fin de chaque année après une vérification de la Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse. D'ailleurs, les audiences pour 2022 doivent avoir lieu plus tard en septembre.

Aide gouvernementale

Le gouvernement provincial a offert de l'aide en acceptant d'alléger les dépenses des pénalités pour les gaz à effet de serre.

Ce qui va réduire les coûts de carburant en 2022 de 165 millions $.

C'était un levier que nous pouvions tirer , dit le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, Tory Rushton.

C'est difficile pour tout le monde et c’est une manière pour le gouvernement de protéger nos contribuables.

Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Steve Lawrence

Ni le ministre ni les responsables au ministère n’ont voulu clarifier la méthode utilisée pour aider Nova Scotia Power.

La compagnie reconnaît que c’est une solution temporaire et qu'elle a toujours la responsabilité d'atteindre ses objectifs d'émissions à long terme. L'imposition d'une taxe fédérale sur le carbone est imminente.

La semaine dernière, la Nouvelle-Écosse a présenté sa proposition demandant le contrôle de cette taxe.

Si la proposition n’est pas acceptée comme le suggèrent certains environnementalistes, Ottawa va imposer le programme de soutien fédéral .

Nova Scotia Power estime que ce programme de taxation du carbone lui coûtera 116 millions $ en 2023 et 127 millions $ en 2021.