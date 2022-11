Un cours de langue mi’kmaw gratuit offert aux résidents autochtones de l’Î.-P.-É.

Le cours est offert dans le cadre de l’engagement de l’établissement envers la vérité et la réconciliation.

Parmi les 94 appels à l’action lancés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015, il y en avait un qui exhortait les établissements postsecondaires à élaborer des cours sur les langues autochtones.

L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard offre ce cours dans la paix et l’amitié, et nous espérons qu’il permettra aux participants d’apprendre et de partager leurs connaissances dans le confort de leur foyer et de leur communauté autochtone , a déclaré Gary Evans, doyen par intérim de la Faculté des connaissances, de l’éducation, de la recherche et des études appliquées autochtones, cité dans un communiqué de presse.

Le cours sur les langues autochtones à UPEI est offert aux semestres d’automne et d’hiver, les lundis et mercredis de 18 h à 19 h 15. Photo : (Laura Meader/CBC)

L’introduction au mi'kmaw sera offerte en ligne et enseignée par la conférencière Doris Googoo. Elle est disponible aux semestres d’automne et d’hiver, les lundis et mercredis de 18 h à 19 h 15.

Judy Clark, ancienne étudiante de l’université et membre de la Première Nation de Lennox Island, a suivi le cours et a dit qu’il s’agissait d’un aspect important de la compréhension de la culture mi'kmaw.

Tout le monde est inquiet qu’ils pourraient dire la mauvaise chose ou faire la mauvaise chose. C’est comme n’importe quelle langue, je suppose. Ils peuvent converser et comprendre , dit-elle.

Le même cours est offert en option aux étudiants de UPEI dans le cadre d’une mineure en études autochtones.

Selon l’Université, les membres des communautés autochtones qui s’inscrivent au cours recevront une bourse équivalant aux frais de cours.

D'après un reportage de CBC