Faciliter l’intégration des réfugiés afghans « à travers l’expérience des autres »

Le 26 août 2022, un peu plus de 300 réfugiés sont arrivés à Winnipeg à bord d’un vol nolisé. Ceux d'entre eux qui doivent demeurer à Winnipeg ont participé à l'activité au parc Crescent Drive, dans le sud de la ville.

L’organisme Accueil francophone, qui dispose d’un programme de jumelage des familles, a été mandaté par le gouvernement fédéral afin d’accompagner ces réfugiés et de leur donner les informations nécessaires pour une intégration réussie.

Par exemple, les familles les aident aussi à trouver des réponses à des questions qu'ils se posent concernant le logement, l’alimentation, les déplacements, les écoles de leurs enfants, l'emploi et les soins de santé.

Ces informations sont très utiles, pour connaître le pays et les gens. Nous devons tout connaître pour bien nous intégrer , affirme le réfugié Asad.

Le coordonnateur des bénévoles chargé de la traduction et de l’interprétation à l’Accueil francophone, Gilbert Weeh, estime que la communauté a un rôle important à jouer pour faciliter l’intégration des réfugiés afghans.

Pour nous à l'Accueil francophone, nous pensons que nous devons réussir leur intégration et cette intégration passe par la connexion avec la communauté , affirme-t-il

On peut bien finaliser toute la documentation, leur donner la carte santé et puis on leur dit, débrouillez-vous dans la nature, mais nous ne pouvons pas le faire seul, nous nous appuyons également sur la communauté , explique-t-il.

Gilbert Weeh, coordonnateur des bénévoles insiste sur le rôle de la communauté dans l'intégration réussie des réfugiés afghans. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

M. Weeh précise que ces familles se présenteront comme des soutiens [...] elles deviennent un peu comme leurs parents .

Quand l'accueil [Accueil francophone] est fermé par exemple, dit-il, ils peuvent s'appuyer sur ces familles, avoir des ressources, avoir des informations et réussir leur intégration à travers l’expérience des autres.

Des sources d'espoir

La cofondatrice de l'organisme Afghan Canadian Women's à Winnipeg, Ariana Yaftali fait partie de la communauté afghane qui s’est mobilisée pour accueillir et fournir des interprètes. Elle-même est arrivée de l’Afghanistan il y a plusieurs décennies.

Nous voulons leur dire que nous sommes-là comme membres de la communauté , souligne-t-elle.

C’est très important de soutenir les personnes issues de votre communauté, qui parlent votre langue et qui ont vécu une expérience similaire à la vôtre , explique-t-elle.

La cofondatrice de l'organisme Afghan Canadian Women's à Winnipeg, Ariana Yaftali croit qu'en voyant l'exemple de personnes qui sont arrivées au Mnaitoba dans les mêmes conditions et qui se sont intégrées dans la société, les réfugiés afhgans verront que l'espoir est permis. Photo : Radio-Canada

Selon elle, les personnes sont confrontées à de nombreuses inconnues d'où la nécessité de les accompagner activement.

La majorité des gens doivent non seulement faire face aux défis d’intégration dans un nouveau pays mais aussi doivent composer avec les traumatismes du passé découlant de persécutions et d’actes de tortures.

Elle croit également que le fait de les jumeler avec des familles ayant eu le même vécu qu’eux est inspirant pour ces réfugiés, en plus de leur donner de l'espoir.

Ils peuvent voir et dire, ah ces gens ont le même itinéraire que nous, mais ils y sont parvenus et un jour nous le ferons aussi et participer activement à la société canadienne.

Ariana Yaftali explique également que tout est mis en œuvre pour permettre l’intégration linguistique rapide des réfugiés.

Plusieurs d'entre eux parlent anglais mais la majorité veut l'apprendre, donc nous travaillons avec l'Accueil francophone qui gère cela et organise l’apprentissage.

L’arrivée du récent groupe de réfugiés afghans au Manitoba s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à permettre à 40 000 Afghans de s'installer au Canada.

Un premier groupe de réfugiés avait déjà atterri dans la province en septembre 2021, dans les jours qui ont suivi le retour des talibans au pouvoir à Kaboul.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada affirme que près de 17 600 Afghans sont arrivés au pays depuis août 2021.

Avec les informations d'Émile Lapointe