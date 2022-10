Deux homicides ébranlent la population de Banff

Le suspect âgé de 20 ans et originaire de la Colombie-Britannique est accusé de meurtre au deuxième degré, indique la police fédérale.

Une deuxième personne qui avait été placée en détention avec le suspect principal samedi a été remise en liberté. La GRC estime que cette personne n'était pas directement impliquée dans ce dossier.

La victime a été poignardée à la sortie de la boîte de nuit Dancing Sasquatch sur l'avenue Banff. Sa mort a été constatée à son arrivée à l'hôpital.

Quelques semaines plus tôt, un homme de 26 ans a été tué à la sortie de la même boîte de nuit. La police affirme que cette attaque n'est pas liée à l'homicide de samedi et qu'il n’y a aucun risque pour la population.

Certains habitants sont inquiets.

À quelques pâtés de maisons de la boîte de nuit, Natalie Zammit raconte que les hommes qui ont été arrêtés à la suite du dernier homicide ont tenté de s’introduire chez elle avant leur arrestation.

Ils essayaient de défoncer la porte. Comme nous n’avons qu’une serrure, j’ai poussé pour la maintenir fermée et j’ai appelé mon conjoint pour qu’il vienne m’aider , explique-t-elle.

Lorsque les deux hommes sont partis, Natalie Zammit et son conjoint ont appelé la police. Les policiers leur ont demandé de ne pas toucher à la porte couverte de traces de sang.

« On ne se sent plus vraiment en sécurité. Je ne sortirai plus la nuit, je n’irai plus promener mon chien seule non plus. »