À vélo 100 jours de Vancouver à Halifax pour la lutte contre le cancer du pancréas

Son projet initial était de se rendre jusqu’à Québec et d’y arriver au début septembre. Le voyage se déroulait si bien qu'il a décidé de continuer jusqu’à Halifax.

Thomas Gilbert à Halifax Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

C’était une bonne décision, puisqu’il dit que la région de Mahone Bay, Chester et Peggy’s Cove, en Nouvelle-Écosse, figure parmi les trois endroits préférés qu’il a pu traverser. Jasper, en Colombie-Britannique, et la Gaspésie ont été ses deux autres régions préférées.

J’ai bien un petit top 3, mais globalement, je ne me suis ennuyé nulle part , a-t-il dit.

Thomas Gilbert dans l'Ouest canadien durant la première portion de son voyage à vélo de Vancouver à Halifax, qui s'est déroulé de la fin mai au début septembre 2022. Photo : fournie par Thomas Gilbert

Ingénieur chez Renault, il a accumulé ses vacances pour réaliser ce long projet. Il tenait à associer son périple à une bonne cause.

Les fonds amassés sont destinés à une étude qui va consister à améliorer le diagnostic du cancer du pancréas , explique-t-il. Il s’agit du programme de recherche PRISM de l'Institut Gustave Roussy, en France, pour le dépistage précoce de cette maladie.

Heureusement, il n’y a pas de raison personnelle pour avoir choisi cette cause en particulier, indique Thomas Gilbert. Mais il est bien au fait de la mortalité élevée associée à ce type de cancer.

Celui-ci m’a particulièrement choqué du fait de son taux de survie très faible, du fait qu’on ne sait pas bien le soigner une fois qu’il est détecté, justement parce qu’on ne sait pas bien le détecter , dit-il.

Selon la Fondation canadienne du cancer du pancréas, 4600 Canadiens reçoivent ce diagnostic chaque année.

Pas question d’abandonner

L’objectif de sa campagne Vent dans le dos contre la maladie était de récolter l’équivalent de 15 000 dollars canadiens. Thomas Gilbert dit avoir amassé l’équivalent de 18 000 $, dont le tiers ont été récoltés au cours de ce voyage d’un océan à l’autre.

Le reste a été reçu en Europe avant le départ, ce qui a renforcé sa détermination.

S’il a finalement plus de kilomètres que prévu au compteur et des souvenirs des Maritimes, le début du périple ne laissait pas présager ce dénouement. Les 15 premiers jours, entre Vancouver et Calgary, j’ai eu de la pluie tous les jours. Il faisait froid , se rappelle-t-il. Il faisait zéro degré la nuit entre Jasper et Banff.

Je n’avais pas de sac de couchage pour ces températures-là. Ça m’a endurci pour les deux mois qui ont suivi , a-t-il constaté.

Malgré un froid inhabituel au début juin, Thomas Gilbert traverse à vélo l'Ouest canadien. Photo : fournie par Thomas Gilbert

Je n’ai jamais voulu abandonner, puisqu’il y a des gens évidemment qui donnent pour la collecte avant que je parte. Donc, c’était une responsabilité pour moi , dit Thomas Gilbert. Les gens lui ont fait confiance avant même qu’il ne s’élance, ajoute-t-il. Ils m’ont donné la confiance pour aller jusqu'au bout, je n’avais pas le droit d’abandonner.

Thomas Gilbert a campé dans des lieux publics et dormi sur des terrains de sport. Warm Showers, un réseau international d’échange d’hospitalité pour les cyclistes, l’a épaulé. Des Canadiens lui ont aussi ouvert sa porte et offert un endroit pour passer la nuit.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des quidams se sont arrêtés pour discuter avec Thomas Gilbert (à droite), samedi à Halifax. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Avec l’écriteau qui expliquaient son voyage, les curieux l’ont arrêté constamment, mentionne-t-il.

Il n'exagère rien : en partant après cet entretien samedi à Halifax, il n’a pu rouler que quelques mètres avant d’être interpellé par des passants. Il leur a raconté avec joie son expérience avec la satisfaction du devoir accompli. Thomas Gilbert rentre chez lui, à Paris, lundi prochain.

D’après le reportage de Stéphanie Blanchet