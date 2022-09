Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue abolit près de 90 postes d’infirmières dans la région

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a décidé d'abolir près de 90 postes d'infirmières dans la région cette semaine.

L'établissement indique que les postes en question sont en majorité vacants et se trouvent dans les cinq MRC de la région.

Ces postes correspondent aux services qui ont été réorganisés ou diminués depuis novembre 2020 ou septembre 2021, écrit l'établissement dans un courriel.

Il précise que pour une minorité des postes qui sont abolis, des infirmières détiennent ces postes, mais ne les occupent pas puisqu’elles sont déplacées depuis déjà des mois au sein de services prioritaires et essentiels .

Selon le CISSS , il s’agit de régulariser administrativement la situation en respect des dispositions prévues à la convention collective en vigueur.

Ces abolitions de postes ne correspondent pas à de nouvelles réorganisations ou diminutions de services, mais permettent de régulariser une situation administrative , rappelle le CISSS, qui assure que son action n'aura aucun impact sur les services offerts aux citoyens.

Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT croit qu'au contraire, des services seront fermés et des patients seront redirigés vers le privé.

Les services qui étaient fermés temporairement depuis plusieurs mois, voire dans certains cas des années, vont désormais n'être officiellement jamais réouverts. Donc, quand on pense au point de service dans les CLSC ruraux par exemple, qui étaient fermés par intermittence depuis 2 ans, ces points de service là ne rouvriront pas tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas la main-d'œuvre nécessaire. Donc, oui, il n'y aura pas de nouvelles ruptures de services annoncées avec ces abolitions de postes-là, mais en fait, ce qu'on vient d'annoncer, c'est qu'on ne sera pas en mesure à court et à moyen terme de rouvrir des services fermés à la population , indique Jean-Sébastien Blais.

Le CISSS-AT compte actuellement 700 infirmières, mais il en a besoin de 1000 pour maintenir les soins et services.