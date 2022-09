Le PQ propose un train léger entre Québec et Lévis

Un gouvernement du Parti québécois (PQ) construirait un train léger entre Québec et Lévis, a annoncé vendredi le chef de la formation souverainiste, Paul St-Pierre Plamondon.

On va desservir une partie de Québec qui a besoin d'une offre de transport collectif bonifiée , affirme le chef Paul St-Pierre Plamondon.

D'une longueur de 15 kilomètres, le tracé relierait les secteurs de Lebourgneuf, Vanier, Saint-Roch, ExpoCité et la colline Parlementaire, sur la Rive-Nord.

Un tunnel creusé sous le fleuve permettrait aux passagers du train léger de se rendre dans le secteur Desjardins, à Lévis.

Le train du PQ serait doté d'une quinzaine de stations, trois d'entre elles seraient connexes au tramway de Québec. Photo : Parti Québécois

Paul St-Pierre Plamondon estime que le projet coûterait approximativement entre 4 et 5 milliards de dollars. Substantiellement moins cher que la dernière mouture du troisième lien proposé par la CAQ , dont le coût est estimé à près de 7 milliards de dollars.

Entièrement consacré au transport en commun, le train serait complémentaire au tramway de Québec, un projet que le PQ appuie.

Le train léger se déplacerait principalement en surface, aucune structure aérienne surélevée de plusieurs mètres n'est prévue.



Sans avancer d'échéancier précis, le PQ croit que le projet pourrait être terminé en moins d'une décennie.

On peut penser à un horizon de quatre ans en étant très optimiste et de huit ans en étant plus réaliste , estime la candidate péquiste de la circonscription de Taschereau, Jeanne Robin.

Meilleur projet

Alors que Québec solidaire propose un Service rapide par bus entre Québec et Lévis, que le Parti conservateur du Québec propose un troisième lien qui traverserait l'île d'Orléans et que la CAQ milite pour un tunnel bitube sous le fleuve, le PQ est persuadé que son projet est le mieux adapté à la région.

Tous les experts nous disent que lorsqu'on augmente la capacité routière on ne règle pas les problèmes de congestion , explique Jeanne Robin.

Le parti souhaite doubler l'offre de transport en commun dans la province, s'il était porté au pouvoir le 3 octobre prochain.