COVID-19 : légère baisse des nouveaux cas et des hospitalisations dans la région

Cinq décès liés à la COVID-19 se sont ajoutés au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours de la dernière semaine, alors que le nombre de nouveaux cas détectés par tests PCR est le plus bas observé depuis la troisième semaine de juin.

C’est ce qu’a révélé la mise à jour hebdomadaire publiée mercredi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, 508 décès ont été comptabilisés dans la région, dont 217 en 2022, 62 en 2021 et 229 en 2020. Le cap des 500 a été franchi la semaine dernière.

Pour ce qui est des cas confirmés parmi les groupes prioritaires, il y en a eu 258 du 24 au 30 août. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 332 résultats positifs de la semaine précédente, ce qui était la première hausse constatée en cinq semaines.

Hospitalisations

Du côté des hospitalisations liées à la COVID-19, que ce soit le diagnostic principal ou secondaire, elles ont baissé à 57 contre 64 sept jours plus tôt.

Selon les données publiées par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait mercredi cinq éclosions de moins de cinq cas à l’hôpital de Chicoutimi et quatre à l’hôpital de Jonquière. Sept CHSLD de la région connaissent aussi des éclosions. La plus importante se trouve au CHSLD Mgr Victor-Tremblay à Chicoutimi.

Finalement, un peu moins de 2500 personnes ont reçu une dose de vaccin dans la dernière semaine.