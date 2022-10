Allégations contre Win Butler : Feist quitte la tournée d’Arcade Fire

Feist avait été engagée pour assurer la première partie de la portion européenne de la tournée We, d’Arcade Fire, qui a été lancée mardi à Dublin.

Le coup d’envoi de la tournée a été donné quelques jours seulement après les révélations du site spécialisé Pitchfork, qui rapportait les propos de quatre personnes affirmant avoir eu des contacts sexuels inappropriés avec le musicien de 42 ans entre 2015 et 2020.

Radio-Canada n'a pas vérifié ces allégations, et aucune accusation officielle n'a été déposée.

Appelé à commenter ces allégations, le musicien a répondu par voie de communiqué, publié par l'intermédiaire de Risa Heller, experte en relations publiques installée à New York.

Dans la déclaration écrite, il a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec chacune des quatre personnes, mais a maintenu qu'elles étaient consensuelles et qu'il n'en était pas l'instigateur.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Feist a affirmé qu'elle était déjà dans un pub à Dublin lorsqu'elle a eu vent des allégations. Elle aura joué pour les deux premiers concerts prévus en Irlande.

Dans un pub à Dublin, après avoir pratiqué avec mon groupe, j'ai lu la même manchette que vous. Nous n'avions pas de temps pour nous préparer à ce qui s'en venait, encore moins pour prendre la chance de décider de voler au-dessus de l'océan en plein cœur de la tempête , a expliqué la chanteuse et musicienne sur Facebook.

Cela a été incroyablement difficile pour moi, et je ne peux m'imaginer à quel point cela l'a été pour les personnes qui se sont prononcées publiquement. Plus que tout, je souhaite la guérison aux personnes concernées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Inconduite et agression sexuelle

Selon Pitchfork, trois des victimes étaient des admiratrices d'Arcade Fire âgées de 18 à 23 ans au début de leurs échanges avec le musicien, entre 2016 et 2020. Elles affirment qu'il a eu des comportements déplacés à leur égard.

Une quatrième personne, qui se présente comme non binaire, allègue quant à elle que Win Butler l’a agressée sexuellement à deux reprises en 2015. D’abord dans une voiture, et une autre fois où il se serait présenté à sa porte malgré ses messages textes l'avertissant de ne pas venir.

Pitchfork a consulté des captures d'écran des textos et de messages Instagram. Des personnes proches ont dit se souvenir d'avoir été informées des incidents présumés.

Une émission de Radio-Canada change de programme

Plusieurs radios canadiennes ont annoncé avoir cessé de diffuser la musique du groupe en raison des allégations contre son chanteur.

À CBC, on a ainsi fait savoir que les chansons du groupe montréalais ne tourneraient plus sur la station CBC Music, ni sur la chaîne CBC Radio 3, du côté du service Sirius XM. De son côté, ICI Musique a affirmé qu’elle était sensible à la situation et suivait les événements de près, laissant toutefois le soin aux équipes de décider de la musique diffusée dans leurs émissions .

Ce travail de jugement éditorial musical se fait naturellement en lien avec le contexte , a-t-on ajouté.

L’émission En orbite, animée par Claudine Prévost, avait d’ailleurs prévu pour samedi une émission tournant autour d’Arcade Fire, mais l'équipe a affirmé avoir modifié son programme et choisi un autre artiste.