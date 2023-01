Les paysages manitobains de Brigitte Dion

Le parcours était tout choisi pour cette femme qui s'est dirigée vers des études en beaux-arts à l’Université du Manitoba et a acquis un studio pour commencer à vivre sa vie d’artiste avant même la fin de ses études.

J’ai fait toutes sortes de choses, mais c’est toujours la peinture qui me donne le plus de plaisir.

À l’époque de ses études, dans la vingtaine, elle est tentée de partir, quitter le Manitoba pour découvrir de nouveaux horizons. Toutefois, elle décide de se donner comme défi de peindre ce qu’elle aime de sa province : la plaine.

Un paysage qu’elle représente tout d’abord de façon abstraite.

Ils disent que j’ai fait ça à l’envers. Habituellement, tu commences avec la représentation de paysages et de personnages. Moi, j’ai commencé avec l’abstrait.

Au fil du temps, l’abstraction a fait place aux paysages figuratifs. En plus de tenter de reproduire le paysage qu’elle observe, Brigitte Dion fait naître des paysages à partir de photos.

Je ne veux pas reproduire la photo, c’est seulement là pour me guider, la composition puis la lumière que j’aime, mais c’est toujours ma décision de changer.

Brigitte Dion affirme qu’en tant qu’artiste, il lui est difficile de regarder un beau paysage sans chercher à l’analyser.

« On voit toutes sortes de choses parce qu’on est en train de formuler un autre tableau, les oranges et les bleus et parfois, on voit la beauté, mais aussi on voit comment on peut reproduire. Une certaine peinture bleue avec quelque chose d’autre, on travaille tout le temps à essayer de reproduire ce qu’on voit. »