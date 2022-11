Un projet de CPE oublié dans le Pontiac s’immisce dans la campagne électorale

Je suis déçue [et] bouleversée, surtout pour les parents et les enfants. On s’attendait tous à avoir les places, d’autant plus que 100 familles en avaient besoin.

Mme Charpentier Kairouz a voulu obtenir plus de places subventionnées dans sa garderie située dans le secteur de Hull. Elle a également soumis au ministère de la Famille un projet afin de fonder un Centre de la petite enfance (CPE) dans le Pontiac.

Pour son projet de CPE , le dossier s’est perdu entre les mailles du système du Ministère, lui a-t-on dit. Il a, par la suite, été refusé par le gouvernement, estimant que les besoins seront comblés avec la création d’un CPE installé 40 km plus loin, du côté de Wakefield.

On se sent abandonnés. On n’est pas d’accord avec ça. Ce n’est pas acceptable du tout. C’est un oubli, c’est un problème de gestion et ce sont les parents qui en souffrent. Certains ont besoin de faire 40 km de route, le matin et le soir.

Julie Charpentier Kairouz refuse d'abandonner. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Une mère, Laura Ramos, dont l’enfant de deux ans fréquente la garderie privée de Julie Charpentier Kairouz, déplore aussi ces refus.

Les places sont limitées. J’avais espoir de trouver une place pour mon enfant. Quand les deux [projets] ont été refusés, c’était comme deux coups de poing dans le ventre. C’est frustrant , dit celle qui doit maintenant débourser 50 $ par jour, plutôt que 8,70 $.

« Dans un budget, ça fait une différence. Je pense surtout aux parents ayant plusieurs enfants et aux parents monoparentaux. » — Une citation de Laura Ramos, mère de famille

Laura Ramos a vivement dénoncé le dénouement du dossier. Photo : Radio-Canada

Ce qu’en disent les partis politiques

En pleine campagne électorale provinciale, Laura Ramos a voulu envoyer la balle aux candidats des cinq partis politiques en leur demandant de prendre le taureau par les cornes. Avez-vous la volonté de tenir cette promesse envers nous? On est oubliés et à bout de bras. Ça nous aiderait.

Radio-Canada a pu s’entretenir avec des représentants des cinq principaux partis politiques afin de connaître leur avis sur le dossier.

Mathieu Lacombe, Coalition avenir Québec

Le ministre responsable de la région de l’Outaouais et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a convenu qu’il y a eu une erreur administrative et que tout cela est dommage pour cette citoyenne qui avait soumis un projet .

Par contre, quand on regarde le portrait global, d'autres projets ont été acceptés, ce qui fait en sorte qu’on sera en mesure d’offrir le service à tous les enfants. Les parents vont être en mesure de trouver une place pour leurs tout-petits dans le Pontiac, comme ailleurs en Outaouais , assure-t-il.

«Si on est réélus, tous les parents vont avoir une place au Québec [pour leur enfant]», promet Mathieu Lacombe. Photo : Radio-Canada

Celui qui tente d’obtenir un deuxième mandat dans la circonscription de Papineau s’est montré empathique envers Julie Charpentier Kairouz, mais il semble faire valoir qu’il ne peut pas en faire davantage pour l’aider.

Mon rôle comme ministre n’est pas de prendre la défense d’une entreprise, même s’il y a eu une erreur. Mon rôle est [de faire en sorte que] chaque parent puisse obtenir une place. Ce ne serait pas une bonne idée de développer plus de places que ce dont la communauté a besoin.

André Fortin, Parti libéral du Québec

Le député sortant de Pontiac, André Fortin, n’a pas hésité à jeter la première pierre au ministère de la Famille, qui ne prend pas en compte la réalité des gens du Pontiac .

Le libéral déplore également que Mme Charpentier Kairouz ne puisse même plus mener à terme le projet soumis, d’autant plus que le Ministère a reconnu qu’il y avait un besoin .

«La CAQ regarde ça de façon éloignée. Avec des chiffres, quand on regarde cela du point de vue d'un parent, ça n'a pas de bon sens», plaide André Fortin. Photo : Radio-Canada

Ça prend une réelle réforme du système de garderie pour que les parents aient droit à un service de garde. En ce moment, c’est la loi du plus fort. Ça ne devrait pas être comme dans le système scolaire : un enfant, une place, et le même tarif pour tout le monde.

Camille Pellerin-Forget, Parti québécois

La candidate du Parti québécois dans le comté de Hull, Camille Pellerin Forget, affirme que l’erreur administrative n’est pas acceptable .

On ne peut pas dire qu’une garderie à Wakefield et une autre à Quyon [couvre] le même territoire. Encore une fois, l’Outaouais est le parent pauvre du Québec, car on cohabite entre le rural et l’urbain.

Camille Pellerin Forget, qui tente d’être élue dans une forteresse libérale, ne mâche pas ses mots à l’égard du gouvernement caquiste.

«On talonne les gouvernements pour faire la transition», affirme Camille Pellerin-Forget. Photo : Radio-Canada

Des fonctionnaires dans un bureau décident qu’une installation est attribuée à un territoire alors que ce n’est pas le cas. La transparence n’est pas au rendez-vous. La CAQ pourrait simplement dire que c’est un cafouillage, on s'excuse et on rectifie le tir.

Si élu, un gouvernement péquiste serait en mesure de régler le casse-tête des CPE et des garderies au Québec en un seul mandat en utilisant les garderies subventionnées actuelles qu’on amènerait en transition vers un CPE , explique la candidate.

Marie-Claude Latourelle, Québec solidaire

Dans Papineau, Québec solidaire mise sur Marie-Claude Latourelle pour remporter le siège appartenant à Mathieu Lacombe. Son parti arrive avec une proposition qui veut s’adapter aux régions éloignées.

Selon elle, ce CPE aurait dû voir le jour, d’autant plus que la Municipalité appuyait le projet. C’est pour ça qu’on propose des micros CPE pour les petits endroits. J’en ai parlé au maire de Bowman [Gaston Donovan]. Il veut un CPE , mais on lui dit qu’il n’a pas assez d’enfants. Nous, on offrirait le CPE .

«La conciliation travail-famille, ça fait partie de nos propositions», assure Marie-Claude Latourelle, candidate de QS. Photo : Radio-Canada

Terrence Watters, Parti conservateur du Québec

Le candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans la circonscription de Pontiac, Terrence Watters, estime que c’est une situation qui aurait pu être évitée . Il la qualifie de déplorable .

Mme Charpentier Kairouz avait un beau projet. Qu’un autre ait été octroyé à Wakefield, alors que c’est géographiquement très distancé... Notre gouvernement amènerait un système différent qui ne laisserait plus pour compte les 50 000 enfants.

«Les CPE sont un très beau modèle», dit Terrence Watters, lui-même père de deux enfants. Photo : Radio-Canada

M. Watters a réitéré un élément phare de la plateforme du PCQ , qui compte offrir de l'aide directe aux parents grâce à un bon de 200 $ par semaine par enfant.

Pierre Cyr, du Parti vert du Québec

Le candidat du Parti vert du Québec dans Pontiac, Pierre Cyr, a contacté Radio-Canada afin de partager sa position sur le dossier : Je suis d'avis que le dossier devrait être réévalué immédiatement par les responsables du gouvernement afin d'approuver ou non le plus rapidement possible l'ouverture de ces places en garderie.

C’est mon rêve

Malgré tout, Julie Charpentier Kairouz n’entend pas rester les bras croisés. Son métier, c’est sa passion. Son moteur, c’est prendre soin des enfants dont les parents lui confient la garde. De ce fait, elle refuse d’abandonner.

Elle se souvient d’un point de presse du 21 octobre où le premier ministre sortant François Legault, accompagné de Mathieu Lacombe, a fait part de son ouverture à de nouveaux projets. L’entrepreneure va même jusqu’à défier M. Legault.

Je l’ai invité à venir me voir pour qu’il voie le projet lui-même. Il peut m’appeler s’il le veut. S’il me dit de commencer aujourd’hui, je vais commencer aujourd’hui. C’est juste ça que j’attends.

Avec les informations de Christian Milette et de Julien David-Pelletier