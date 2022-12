L’école primaire d’immersion Įtłʼǫ̀ ouvre ses portes à Yellowknife

Après deux ans de travaux, l’école primaire Įtłʼǫ̀, anciennement J.H. Sissons, qui héberge le plus grand programme d’immersion aux Territoires du Nord-Ouest, accueille ses premiers élèves à Yellowknife.

Tous sourires, les parents, élèves et membres du personnel ont foulé lundi le sol de la nouvelle École Įtłʼǫ̀ , qui se prononce i-klon  (Nouvelle fenêtre) et qui veut dire canneberge en langue Wıìlıìdeh.

Ce nouveau bâtiment est érigé sur un site traditionnellement utilisé par les familles dénées pour la cueillette de petits fruits, ce qui a inspiré son nom.

Les plans de l'École Įtłʼǫ̀ ont été conçus avec l'aide d'un conseiller autochtone, ce qui a donné lieu à l’intégration de plusieurs éléments, comme des espaces circulaires. Photo : Radio-Canada

Cette école a été conçue avec des influences autochtones, avec beaucoup de fenêtres, des espaces intérieurs en cercle afin de refléter l’environnement naturel , dit le directeur général de la l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife, Jameel Aziz.

Encore quelques espaces à aménager

L’ancien établissement J.H. Sissons avait été construit en 1975 et avait dépassé sa durée de vie de 40 ans. L’école a fermé ses portes en 2020. Elle a été reconstruite et les travaux échelonnés sur deux ans, soit une période au cours de laquelle les élèves avaient été temporairement relogés dans une autre école du district scolaire.

C'est une journée bien spéciale pour les élèves de l'École Įtłʼo, de Yellowknife, qui entrent pour la première fois dans leur nouvelle école le 29 août 2022. Photo : Radio-Canada

Le nouveau bâtiment, d’une capacité de 350 à 400 élèves, compte 18 salles de classe, une cuisine, une salle de musique et une bibliothèque aménagée au centre de l’école. Le jour de la rentrée, quelques espaces communs, dont le gymnase et la bibliothèque, n’étaient toutefois pas encore terminés ou aménagés.

Cela n’a pas empêché Philip Lewis, père de deux élèves, d’exprimer sa joie en ce matin de rentrée scolaire : C’est une école évidemment très moderne, conçue pour les enfants. Pas tout à fait terminée, mais suffisamment pour commencer l’année.

Pour Aliana, élève de 5e année qui a fréquenté l’ancienne école, ce jour de rentrée est très spécial. J’aime que notre école soit différente des autres, elle est plus grande!

Le plus grand programme d’immersion

Avec presque 300 élèves de la prématernelle à la 5ème année en 2022-2023, l’École Įtłʼǫ̀ accueille le plus grand programme d'immersion française aux Territoires du Nord-Ouest.

L’école offre aussi l’enseignement de la langue Wıìlıìdeh.

Le directeur des programmes d'enseignement en français de l'Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife, Jean-Marie Mariez, devant l'École Įtłʼǫ̀ le 29 août 2022. Photo : Radio-Canada

Le directeur des programmes d’enseignement en français pour l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife, Jean-Marie Mariez, salue la diversité de la communauté scolaire.

« C’est très multiculturel, même davantage qu’avant, alors on est super content. » — Une citation de Jean-Marie Mariez, directeur des programmes d'enseignement en français

Cette nouvelle construction d'école, qui a été gérée par le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, est la première à Yellowknife en 20 ans.

Le directeur de la nouvelle école d'immersion Įtłʼǫ̀, Graham Arts, gère la circulation des autobus scolaires lors de la rentrée 2022-2023 à Yellowknife. Photo : Radio-Canada

On a vraiment une énergie très positive, beaucoup de sourires et d’appréciation de la part des professeurs d’avoir l’occasion de débuter dans une école qui est complètement nouvelle , raconte Graham Arts, directeur de la nouvelle école. Pour plusieurs d’entre eux, et certainement pour moi, c'est la première fois que je commence dans une nouvelle école le jour de son ouverture.

Une cérémonie d’ouverture officielle est prévue au cours de l’année scolaire.