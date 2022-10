Allégations d’agressions sexuelles contre Win Butler : des radios boycottent Arcade Fire

Le chanteur et musicien du célèbre groupe montréalais Arcade Fire, Win Butler, dément des allégations d’inconduite et d'agression sexuelles.

Quatre femmes, qui ont désiré conserver l'anonymat et ont été identifiées par des pseudonymes, se sont confiées au site web américain Pitchfork. Elles reprochent à Win Butler des comportements inappropriés qui auraient eu lieu entre 2015 et 2020. Radio-Canada n'a pas vérifié ces allégations et aucune accusation officielle n'a été déposée.

Appelé à commenter ces allégations, le musicien a répondu par voie de communiqué, publié par l'intermédiaire de Risa Heller, experte en relations publiques basée à New York.

Dans la déclaration écrite, il a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec chacune des quatre personnes, mais a maintenu qu'elles étaient consensuelles et qu'il n'en était pas l'instigateur.

Même si ces relations étaient toutes consensuelles, je suis vraiment désolé pour [toutes les personnes] que j'ai blessées par mon comportement , peut-on lire.

Inconduite et agression sexuelle

Selon Pitchfork, trois d’entre elles étaient des admiratrices d'Arcade Fire âgées de 18 à 23 ans au début de leurs échanges avec le musicien, entre 2016 et 2020. Elles affirment qu'il a eu des comportements déplacés à leur égard.

Une quatrième personne allègue quant à elle que Win Butler l’a agressée sexuellement à deux reprises en 2015. D’abord une fois dans une voiture, et une autre fois où il se serait présenté à sa porte malgré des messages textes l'avertissant de ne pas venir.

Pitchfork a consulté des captures d'écran des textos et de messages Instagram. Des amis et des proches ont dit se souvenir d'avoir été informés des incidents présumés .

Des stations de radio larguent Arcade Fire

Plusieurs radios canadiennes ont annoncé qu'elles cessaient de diffuser la musique du groupe en raison des allégations contre son chanteur.

Chez CBC, on a ainsi fait savoir que les chansons du groupe montréalais ne tourneraient plus sur la station CBC Music, ni sur la chaîne CBC Radio 3, du côté du service Sirius XM.

Pour sa part, le responsable de la programmation de la station torontoise Indie88, Ian March, a confirmé que la musique du groupe ne jouait plus depuis la fin de semaine dernière.

Ce dernier a toutefois précisé qu' il n'y avait pas encore eu de discussion interne complète à propos de la durée de cette décision .

Chez Bell Media, Corus Entertainment et Rogers Communications, trois des principaux diffuseurs radio du pays, on n'a pas répondu à une demande de commentaire, pour l'instant.