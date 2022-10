Cette journée représente le rêve de plusieurs jeunes garçons qui veulent devenir joueurs de l’équipe nationale , a dit la veuve de Jean-Paul Parisé, Donna. Ce dévoilement lui aurait fait énormément plaisir.

Marc Parisé, le fils aîné du joueur de hockey, explique que le dévoilement de cette enseigne est très émouvant pour sa famille.

C’est très touchant de la voir. Notre famille ne se rassemble pas souvent, car on vit partout au Canada, donc un événement comme celui-là est très touchant, surtout après le décès de mon père en 2015.

De gauche à droite, Sheila Jacques, Donna Parisé, Marc Parisé, Lucette Lamothe et Sue Perras avec le chandail de Jean-Paul Parisé. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Pendant ses 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey, Jean-Paul Parisé n'a jamais pu soulever le Saint Graal du hockey.

Sa sélection dans l'équipe canadienne en 1972 était plus importante que d'avoir gagné la Coupe Stanley parce que c'était une compétition entre pays , assure Donna Parisé qui a fait le voyage du Minnesota.

Les joueurs canadiens à l'entraînement le 31 août 1972, à quelques jours du début de la série. Photo : La Presse canadienne

Une ancienne enseigne, affichée en 1973, s’était détériorée au fil des années. En novembre dernier, Johnny Lemieux, résident de Smooth Rock Falls, a présenté au conseil municipal de la Ville l’idée d’honorer à nouveau l’athlète.

« Jean-Paul Parisé; c’est notre héros, c’est notre patrimoine, notre histoire. » — Une citation de Johnny Lemieux, résident de Smooth Rock Falls

En 1973, des milliers de personnes étaient sur place pour le dévoilement de cette enseigne. Photo : Avec la permission de Johnny Lemieux

La mairesse de Smooth Rock Falls, Sue Perras, a expliqué que cet événement était important pour la ville. Il faut célébrer les personnes qui viennent de notre communauté. On célèbre le hockey, mais aussi la personne qu’était Jean-Paul Parisé.

À son retour à Smooth Rock Falls, un important défilé avait été organisé pour Jean-Paul Parisé avec les majorettes de Cochrane, la troupe de cornemuses de New Liskeard et un camion de pompier pour le transporter. Photo : Avec la permission de Johnny Lemieux

Les amateurs de hockey se souviendront surtout de lui pour sa violente saute d'humeur pendant le huitième match à Moscou contre l'Union soviétique.

Sous l'emprise de la colère, Parisé avait pris son bâton, tel un bâton de baseball, arrêtant son élan à quelques centimètres du visage de l'arbitre en guise de protestation contre une pénalité.

Il disait toujours à nos enfants que c'était un geste d'intimidation contrôlé , précise Donna Parisé, sur le fait que son mari n'aurait jamais frappé l'arbitre allemand Josef Kompalla.

Un être humain terre à terre

Malgré son statut, le Franco-Ontarien a toujours gardé les deux pieds sur terre.

La mairesse Sue Perras garde un précieux souvenir du dernier passage de la vedette locale, en 2013. Elle était sa conductrice, le trimballant notamment au Centre de désintoxication. Par son histoire, il tentait de raccrocher les patients sur le droit chemin.

Il voulait être certain qu'il ne se décourage pas [... ] À un certain point, j'ai été obligée de dire à Jean-Paul qu'on commençait à être en retard. Ça ne faisait rien, il voulait parler à chaque personne puis il avait fait la même chose à l'hôpital.

La mairesse de Smooth Rock Falls, Sue Perras, abordait fièrement son chandail de l'équipe canadienne de 1972 lors du dévoilement. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Après sa retraite comme joueur, Jean-Paul a redonné au suivant en dirigeant les North Stars du Minnesota durant neuf saisons. Il a ensuite pris les rênes du programme de hockey de la Shattuck/St. Mary's Prep School, où il a contribué au développement de joueurs comme Sidney Crosby et Jonathan Toews.

Jean-Paul Parisé conseille Mike Lillyblad, âgé de 5 ans, à l'école de hockey du Minnesota North Stars à Bloomington, au Minnesota, le 24 juin 1971 Photo : Associated Press / John Croft

Une fois de temps à autre, Jean-Paul rentrait au bercail pour retourner voir ses vieux amis et pêcher dans son coin de pays.

C'était une personne assez dynamique, c'était un gars down to earth qui venait s'asseoir avec nous autres, puis on prenait une bière et on riait. Il te demandait : ''Comment va ton chien? As-tu attrapé des poissons?'' se remémore Johnny Lemieux, qui nous montre fièrement un bâton de la Série du siècle que Jean-Paul a autographié.

L'enseigne à l'effigie du numéro 22 de l'équipe canadienne est installée le long de la Transcanadienne, juste avant le pont emblématique de Smooth Rock Falls au parc Kelly.