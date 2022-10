Du salaire minimum au salaire viable

Quand on arrive au salon Sugarmoon sur l'avenue Danforth, dans l'est de Toronto, c'est l'une des premières choses que l'on aperçoit. L’affiche est bien en vue.

L'entreprise est certifiée comme employeur offrant un salaire viable à ses employés. Le salon d'esthétique offre ainsi un salaire d'un peu plus de 22 $ l'heure depuis près de deux ans.

La décision d'augmenter les salaires a été prise en pleine pandémie pour encourager le retour au travail après le premier confinement. Une façon de valoriser et de motiver les employés.

Salaire viable ou décent

Un salaire viable, c'est un salaire calculé en fonction du coût de la vie en tenant compte des dépenses principales pour un résident d'une ville ou une région donnée : le logement, les services de garde, le transport et la nourriture, par exemple. Il se situe généralement au-dessus du salaire minimum.

À Toronto, par exemple, il s'élève présentement à 22,08 $, comparativement au salaire minimum de 15,50 $ l'heure. À Ottawa, il s'établit à 18,60 $. À Thunder Bay, il est de 16,30 $. Il sera réévalué le mois prochain.

L'idée est de permettre aux gens de vivre dignement en tenant compte des particularités économiques de leur municipalité.

Certains employeurs y voient une façon de recruter ou de retenir les employés et une façon de voguer vers une plus grande justice sociale.

Des changements pour employeurs et employés

Ce sont environ les trois quarts des employés de Sugarmoon qui ont vu leur salaire augmenter du jour au lendemain. Seize employés sur une vingtaine. Les autres gagnaient déjà plus de 22 $ l'heure.

Les employés n'y ont vu que des avantages. Aucun privilège ne leur a été retiré. Le personnel a par exemple pu continuer à recevoir des pourboires.

Madison Vesey a obtenu une augmentation salariale du jour au lendemain puisque son employeur a décidé d'offrir un salaire viable à tous ses employés. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

« J’ai pu rembourser mes dettes d’étude. Tu n’as pas de l’argent supplémentaire, mais tu peux prendre le transport en commun, vivre un peu, faire l’épicerie. Ce sont de petites choses. Je peux avoir des données illimitées sur mon téléphone, je peux aller au restaurant de temps en temps, ce genre de choses. » — Une citation de Madison Vesey, esthéticienne au salon Sugarmoon de Toronto

C'est donc le salon qui a encaissé la hausse, sans la refiler aux clients. Un choix assumé par la propriétaire pour tenter de compenser les contrecoups subis par les employés de l'industrie de la beauté durant la pandémie.

« Nos employés sont notre investissement le plus important. Nous voulons nous assurer d’en prendre soin et de les soutenir du mieux qu’on peut. » — Une citation de Aishwitha Moily, directrice des ressources humaines, salon Sugarmoon

Un salaire viable, plusieurs formules

Le restaurant Barque Smokehouse, à l'ouest du centre-ville de Toronto, a haussé en mai les salaires des employés pour obtenir sa certification d'employeur salaire viable.

Pour y parvenir, le propriétaire, David Neinstein, a tout de même augmenté ses prix dans le menu. Ce sont donc les clients, dans ce cas, qui absorbent la hausse salariale et les régimes d'assurances maladie et dentaire dont bénéficient désormais les employés.

En revanche, les clients n'ont plus à laisser un pourboire. C'est l'équilibre choisi par David Neinstein, qui estime qu'au final le client ne paie pas plus cher qu'avant.

Un dépliant expliquant la nouvelle formule de rémunération des employés au restaurant Barque trône sur chaque table du commerce. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

C’est un modèle que David songeait à implanter depuis des années. Mais jusqu’ici, ses employés n’étaient pas prêts à laisser tomber la formule du pourboire. C’est la pandémie qui a tout fait basculer.

« Black Lives Matter, la guerre en Ukraine, la colère liée aux pensionnats pour Autochtones… le besoin de justice sociale a convaincu les employés d’adopter un salaire décent. » — Une citation de David Neinstein, propriétaire du restaurant Barque Smokehouse de Toronto

Un modèle viable?

À Toronto, sur les quelque 50 organisations certifiées auprès du Réseau des salaires viables de l'Ontario, seules 3 sont des restaurants.

Bien souvent, la question du pourboire dont bénéficient les travailleurs de l'industrie freine les employeurs et les employés.

Les employeurs n'ont pas tous la marge de manœuvre nécessaire pour augmenter leur masse salariale. Et les employés ne veulent pas nécessairement réduire leurs pourboires.

C'est le cas au restaurant Le Baratin de Toronto, où les serveurs gagnent 16 $ l'heure, en plus du pourboire, et bénéficient depuis peu d'un régime de soins de santé.

Le personnel en salle ici fait à peu près 35 $ en moyenne de l’heure, pourboires et salaire compris. Expliquez à un serveur qu’il va passer à 22 $… À mon avis, bon courage pour trouver du personnel. Tous les gens qui travaillent en salle travaillent pour les pourboires. Tout le monde le sait , explique le propriétaire Pascal Vernhes.

Camille Dietrich est serveuse au restaurant Le Baratin. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

« Ici, c’est pour ça qu’on reste. Parce que c’est très occupé et on peut en vivre. Grâce aux pourboires évidemment. D’un autre côté, ça ne devrait pas être aux clients de payer notre salaire, mais en même temps, ça permet aux restaurants de vivre correctement, et nous, pour l’instant, ça marche. » — Une citation de Camille Dietrich, serveuse au restaurant Le Baratin

Un mouvement en plein essor

Selon l'Ontario Living Wage Network, le salaire viable devient une avenue de plus en plus envisagée par les employeurs. Pour faciliter la rétention et le recrutement d'employés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Par souci de mieux s'occuper de son personnel.

Et la pandémie aurait grandement contribué à cette lancée.

En fait, le Réseau comptait 167 employeurs certifiés en mars 2020. Il en recense maintenant environ 500. Et ce, dans tous les domaines.

Des compagnies de paysagement aux microbrasseries. Des services de nettoyage au secteur public; des municipalités comme Cambridge et Kingston ont même emboîté le pas. On retrouve aussi des organismes à but non lucratif.

Le concept s'installe aussi ailleurs au pays

Des mouvements similaires à celui de l’Ontario s’installent dans l’ouest du pays. Au Québec, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques, s’intéresse au salaire viable depuis quelques années. Le chercheur Minh Nguyen remarque un intérêt grandissant pour le concept de la part des employeurs, même s’il demeure marginal.

« Il y a de plus en plus d’employeurs qui nous appellent, à l’IRIS, pour nous demander qu’est-ce qu’un salaire viable pour telle ou telle localité. C’est une manière pour eux d’attirer de la main-d'œuvre et de la garder par la suite. C’est quelque chose qui s’en vient. C’est quelque chose qui se fait naturellement avec le nombre élevé de postes non comblés sur le marché du travail. » — Une citation de Minh Nguyen, chercheur associé à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques

Mais est-ce réaliste après une pandémie extrêmement difficile sur les finances de bien des entreprises, avec l'inflation et avec l'augmentation du coût de la vie? Le salaire viable est-il une avenue possible pour les organisations?

L’IRIS propose aux gouvernements de subventionner la différence entre le salaire minimum et le salaire viable durant quelques années, le temps que l’économie s’adapte.

« Qu’est-ce qui arrive lorsque les travailleurs plus pauvres dépensent? Ils ne mettent pas de l’argent de côté. Ce n’est pas de l’argent qui est passif. C’est de l’argent qu’ils dépensent dans l’économie. Et lorsqu’ils dépensent, c’est dans les commerces locaux. C’est dans les mêmes commerces qui vont devoir augmenter le salaire minimum. » — Une citation de Minh Nguyen, chercheur associé à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques

Une façon de rééquilibrer l’économie, selon lui.