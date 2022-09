Des patients témoignent de pénibles expériences aux urgences en Nouvelle-Écosse

Missy Johnson, résidente de Lower Sackville, affirme que son père âgé a tout récemment été transporté en ambulance à l’hôpital de Cobequid. Selon elle, après environ huit heures d’attente, son père a appris qu’il souffrait d’une infection indéterminée. On lui a dit de partir et de revenir le lendemain, parce que le service des urgences fermait.

Le lendemain, poursuit Mme Johnson, son père a perdu connaissance en conduisant vers l’hôpital et il a heurté un poteau téléphonique. Il a été hospitalisé à Cobequid pendant deux jours, puis il a été transféré à l’hôpital Queen Elizabeth II à Halifax.

Ils n’auraient jamais dû l’envoyer à la maison. Pourquoi envoie-t-on à la maison un homme de 79 ans qui a une infection et de la fièvre? , demande Missy Johnson.

Son père, ajoute-t-elle, est maintenant en voie de rétablissement.

Perdre 130 cm d’intestin après une coloscopie

Jessica Engram, résidente d’Halifax, relate pour sa part qu’elle a subi une coloscopie à l'Hôpital général de Dartmouth en novembre 2021. Quelques heures après, dit-elle, elle a commencé à éprouver une douleur intense à l’abdomen et des vomissements.

Mme Engram raconte qu’elle s’est présentée à l’hôpital Queen Elizabeth II où, après quelques heures d’attente, on lui a dit qu’une partie de son intestin était mourant et qu’il était possible que la coloscopie ait changé son tractus intestinal. Elle a subi une opération chirurgicale. On lui a enlevé 130 cm d’intestin.

Il faut le rétablir , affirme Jessica Engram au sujet du système de santé. Combien d’autres personnes vont subir cela?

Des heures d’attente assise sur le plancher

Leora Muise affirme que sa mère qui souffrait de vomissements et de désorientation a attendu trois heures en étant assise sur le plancher du service des urgences de l’hôpital général Valley avant qu’on lui donne quelque chose sur quoi s'asseoir.

Je comprends qu’on manque de personnel, mais si on fait attendre des personnes très malades pendant huit ou neuf heures, la priorité devrait être leur confort et leur mieux-être. Elle aurait pu mourir sur ce plancher , déplore Leora Muise.

La Néo-Écossaise Leora Muise affirme que sa mère qui souffrait de vomissements et de désorientation a dû attendre trois heures assise sur le plancher au service des urgences de l’hôpital général Valley. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Les médecins ont donné à sa mère un médicament pour calmer ses nausées et elle a été réhydratée par intraveineuse, poursuit Mme Muise. Selon elle, les médecins ont dit que le taux de globules blancs de sa mère était élevé, et elle n’a pas reçu plus de précisions sur son état.

Un système en crise

La Régie de santé de la Nouvelle-Écosse recensait jeudi 241 employés absents à cause de la COVID-19.

Les difficultés des services d’urgence augmentent avec la pandémie. Le manque de médecins de famille pousse plus de patients vers les services d’urgence.

Le NPD a présenté des données à ce sujet, en juillet. Selon ses documents, 43 000 personnes qui se sont présentées à l’urgence en 2021 ont fini par quitter les lieux sans être soignées. C’était une hausse de 60 % comparativement à l’année précédente.

Les critiques devraient avoir honte, selon Houston

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a vivement défendu le système de santé cette semaine.

Si vous tombez malade dans cette province, vous allez être extrêmement bien soignés , a déclaré Tim Houston. Honte à toute personne qui suggère le contraire.

Tim Houston défend la qualité des soins prodigués par les services de santé en Nouvelle-Écosse (archives). Photo : Radio-Canada / Robert Short

S’exprimant mercredi après une réunion de son cabinet, le premier ministre a ajouté que la quantité de travail effectué par le système de santé, la vitesse avec laquelle les professionnels de la santé répondent aux besoins et la coopération dont ils font preuve en matière de changement et d’amélioration sont époustouflantes .