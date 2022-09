À moins d’être gravement malades ou blessés, n’allez pas aux urgences supplie Horizon

Qu'est-ce qu'une urgence?

Le Réseau de santé Horizon indique que les gens devraient composer le 911 ou re rendre à l'urgence dans les situations suivantes :

malaise ou sensation d’oppression dans la poitrine;

essoufflement inhabituel;

douleur abdominale;

maux de tête ou étourdissements prolongés et persistants;

blessure qui peut nécessiter des points de suture ou comprendre une fracture;

un enfant aux prises avec une diarrhée ou des vomissements prolongés;

un bébé de moins de six mois présentant une fièvre de 38 °C (100,4 °F) ou plus.

[Dans ce genre de situation], les gens seront vus et soignés , assure l’urgentologue de l’Hôpital de Moncton Dr Serge Melanson.

Une situation pire que jamais

Ces deux hôpitaux font face à une grave pénurie de personnel jusqu’à dimanche.

La présidente-directrice générale par intérim du réseau Horizon Margaret Melanson est ferme. Les personnes dont la situation ne requiert pas des soins urgents doivent se tourner vers d’autres services que les urgences de ces deux hôpitaux.

La présidente-directrice générale par intérim du Réseau de santé Horizon, Margaret Melanson Photo : Radio-Canada

Nous avons exploré différentes solutions pour trouver du personnel dans nos établissements en fin de semaine, mais notre pénurie de personnel aux hôpitaux de Moncton et Saint-Jean est importante , souligne Mme Melanson.

Cela est nécessaire, ajoute-t-elle, pour s’assurer que le personnel en place puisse offrir des soins sécuritaires aux patients qui sont dans une situation critique.

« Ce sont des circonstances extrêmes et exceptionnelles, et ce n’est pas une demande que nous faisons à la légère. » — Une citation de Margaret Melanson, présidente-directrice générale par intérim du réseau Horizon

L’urgentologue Dr Serge Melanson, dit n'avoir jamais vu une situation aussi grave.

Plus de la moitié du personnel infirmier manque

Même avant la pandémie, il n'y a pas de façon que j’aurais imaginé une situation comme ceci , dit l'urgentologue.

Si la pénurie de personnel a été constante cet été, la situation est pire en fin de semaine selon le Dr Serge Melanson.

Habituellement, dix infirmières sont prévues au département de l’urgence de l’Hôpital de Moncton. Il n’y en avait qu’une ou deux à l'horaire pour la fin de semaine. Après des démarches auprès d’infirmières qui se sont portées volontaires pour travailler en fin de semaine, la situation s’est quelque peu améliorée, mais n’est pas optimale, dit l’urgentologue.

Le Dr Serge Melanson est urgentologue à l'Hôpital de Moncton. Il n'a jamais vu une situation aussi difficile en ce qui a trait à la pénurie de personnel. Photo : Gracieuseté/Société médicale du N.-B.

C’est quand même un endroit où il y a 40 lits à surveiller, alors c’est beaucoup de patients. C’est une situation vraiment difficile.

À Saint-Jean, on indique que la moitié de la douzaine d’infirmières nécessaires sera au travail.

La pdg Margaret Melanson souligne qu’une combinaison d’infirmières en vacances ou qui sont malades explique la situation.

Elle espère que la fin de la période estivale et les efforts de recrutement du réseau permettront à la situation de s'améliorer rapidement.

Le Réseau de santé Vitalité a indiqué être prêt à collaborer avec le réseau Horizon en fin de semaine.

La pdg d’Horizon ajoute que, si des employés de Vitalité le souhaitent, ils peuvent travailler dans un établissement de son réseau, mais que ce travail ne peut pas être imposé en raison des conventions collectives.

Le service d'urgence du CHU Dr-Georges-L.-Dumont – aussi à Moncton et géré par le Réseau de santé Vitalité – n'est pas touché par un tel avis.

Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch (archives) Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a réagi à cette situation, vendredi après-midi, sans toutefois proposer de solutions.

Nous savons que la situation est sérieuse. On reconnaît les défis auxquels les travailleurs de la santé et les citoyens font face. La situation est la même partout au pays , a-t-il dit. C'est en travaillant tous ensemble qu’on réglera la crise et qu'on arrivera à recruter assez de travailleurs de la santé.

Le festival country de Dieppe inquiète

Le Dr Melanson s’inquiète de l’impact du mégaspectacle YQM à Dieppe. Cet événement doit accueillir 20 000 spectateurs pendant la fin de semaine.

On espère que ça va bien aller, mais on ne peut jamais prédire ce qui va se passer avec des gros événements comme ça , indique-t-il.

Le festival country YQM s'apprête à accueillir 20 000 personnes en fin de semaine à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Il craint que l'augmentation du nombre de personnes dans la région ne mette de la pression sur les services de santé.

Du côté des organisateurs, le promoteur Sam Bourgeois assure que des équipes médicales seront sur le site pour assurer la sécurité des festivaliers. Il indique que des médecins et infirmières sont sur place et qu'une tente consacrée aux soins médicaux a été installée.

La Municipalité indique aussi qu'un centre de commandement a été installé à l'UNIplex, adjacent au site. Des pompiers, des agents de la GRC et des agents de sécurité seront à proximité, et les directions des mesures d'urgence de Moncton et Dieppe participeront au bon déroulement du festival.

D'autres ressources

Le Dr Melanson ne voudrait tout de même pas que des personnes tentent de s’autodiagnostiquer et rappelle que des ressources existent pour déterminer quand se tourner vers les urgences.

Il mentionne le service Télé-Soins (811). En cas plus grave, il est possible de composer le 911,car les ambulanciers paramédicaux sont en mesure d’évaluer l’état d’un patient et de décider s’il a besoin d’être transporté à l’urgence ou si d’autres soins et services peuvent être dispensés

Les personnes qui auront besoin de soins non urgents peuvent visiter le site AlorsPourquoiAttendre.ca  (Nouvelle fenêtre) pour envisager d’autres solutions en matière de soins de santé, visiter le site evisitnb.ca  (Nouvelle fenêtre) pour en savoir plus sur les services de soins virtuels ou se rendre au service d’urgence d’un hôpital communautaire d’Horizon :