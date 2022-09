Les médecins du Nouveau-Brunswick sont épuisés, stressés et déprimés

Les médecins canadiens sont épuisés, stressés et déprimés, suggère une enquête réalisée à travers le pays. Les professionnels de la santé du Nouveau-Brunswick n’y échappent pas, affirme une association qui représente plus de 2000 d’entre eux.

La santé mentale affectée

Dans un sondage en ligne entre le 13 octobre et le 13 décembre 2021, l’Association médicale canadienne a interrogé 4121 médecins, médecins résidents et étudiants en médecine. Les conclusions ont été publiées mercredi.

On constate que 53 % des répondants au sondage national ont signalé des symptômes d'épuisement professionnel, y compris l'épuisement émotionnel.

La moitié des répondants disaient souffrir de dépression, et le quart signalaient une anxiété grave ou modérée. Le taux d'épuisement déclaré chez les médecins était 1,7 fois plus élevé que dans le sondage précédent de l'association, en 2017.

Près d’un médecin interrogé sur deux (49 %) a dit être susceptible de réduire ou de modifier ses heures cliniques dans les 24 prochains mois.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick a fait ses propres sondages auprès de ses membres, et les résultats concernant l’épuisement professionnel et le nombre de docteurs qui réduisent leurs activités cliniques à cause du stress sont similaires à ceux de l’enquête nationale, affirme le président de cette association, Mark MacMillan.

Le Dr Mark MacMillan est président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, une association fondée en 1867 et qui représente plus de 2000 médecins.

Le Dr MacMillan souligne que cela contribue au ralentissement d’un système de santé qui ne fonctionne déjà pas de façon optimale.

Les médecins ont traversé une période très stressante, tout comme le reste de la population, avec cette pandémie, dit-il. On est au travail tous les jours , ajoute-t-il, mais nous sommes humains aussi, et le stress s’accumule .

Le Dr MacMillan dit qu’il est difficile pour la santé mentale des médecins de voir des patients revenir et signaler des problèmes pour lesquels ils ont déjà consulté, mais qui n’ont pas été résolus à cause d’un engorgement dans le système.

Nous avons besoin de plus d’investissements dans les soins de santé, pour que nos patients puissent être vus plus rapidement , affirme-t-il. Régler ces problèmes aiderait aussi la santé mentale des médecins.

Il n’y a pas de solution facile, reconnaît le président de la société médicale.

Il souligne que des façons de travailler différemment peuvent aider. Les groupes de médecine collaborative, par exemple, peuvent réduire la charge de travail individuelle, et permettent aux professionnels de la santé d’être moins isolés, puisqu’ils ont des pairs à proximité, prêts à les soutenir, déclare le Dr MacMillan.