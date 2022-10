En attendant Raif en première mondiale au Festival du cinéma international

Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue présentera les films En attendant Raif et Zaï Zaï Zaï Zaï lors de sa 41e édition, qui aura lieu à Rouyn-Noranda du 29 octobre au 3 novembre.

Le documentaire de l'ONF En attendant Raif sera effectivement présenté en première mondiale au Théâtre du cuivre cet automne.

Réalisé par Patricio Henriquez et Luc Côté, le documentaire raconte l'histoire du journaliste et blogueur Raif Badawi, condamné à 10 ans de prison, à 300 000 $ d’amende et à 1000 coups de fouet en Arabie Saoudite, mais du point de vue de sa famille.

Libéré de prison, Raif Badawi est toujours coincé en Arabie Saoudite, et sa famille l'attend toujours.

La fille de Raif Badawi, Najwa, et sa conjointe, Ensaf Haidar. (Archives) Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Le festival présentera également la comédie française Zaï Zaï Zaï Zaï, adaptée de la bande dessinée homonyme de Fabcaro.

Le réalisateur François Desagnat sera présent au Théâtre du cuivre pour présenter le film.

Dans cette adaptation de la bande dessinée homonyme de Fabcaro, vous aurez le plaisir de faire connaissance avec le personnage de Fabrice, un acteur de comédie qui, après avoir réalisé qu’il n’avait pas sa carte de fidélité alors qu’il faisait ses courses, se lance dans une cavale sans merci et devient rapidement l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère , indique l'organisation du Festival du cinéma.

Une affiche signée Nicolas Party

L'affiche du 41e FCIAT est quant à elle signée Nicolas Party, artiste suisse très en vogue actuellement. Il a notamment exposé L'heure mauve, au MBAM, en collaboration avec le chanteur Pierre Lapointe, qui avait composé un album inspiré de l'exposition.

L'affiche du 41e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue est adaptée d'un oeuvre de Nicolas Party. Photo : gracieuseté FCIAT

Celui qui fait dans le pastel est également un grand cinéphile. Son œuvre Face to face, qui présente deux hommes au chapeau melon se faisant face, a été adaptée pour l'affiche du festival par la graphiste Stéphanie Cloutier.

Quant au brunch-conférence, toujours animé par Martin Guérin, il accueillera les jumeaux Guy et Claude Fournier, dont les carrières combinées représentent plus de 100 ans dans le monde du cinéma et de la télévision, tant à l'animation, à l'écriture qu'à la réalisation.

En juin dernier, le festival avait annoncé son film d'ouverture, Tu te souviendras de moi, d'Éric Tessier, une comédie dramatique mettant en vedette Rémy Girard, Karelle Tremblay, Julie Le Breton et France Castel.

La programmation complète de la 41e édition du Festival du cinéma sera dévoilée le 11 octobre.