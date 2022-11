Shawinigan poursuit Allen, WSP et Suez pour 23,3 millions de dollars

C’est en quelque sorte une contre-attaque de la Ville à la suite d’une demande en justice de l’entrepreneur général Allen lui réclamant trois millions pour des extras et des soldes impayés, selon le maire de la Ville de Shawinigan. On savait que cette poursuite-là allait arriver et on était prêts avec nos avocats à répliquer.

Une requête a été déposée au palais de justice de Shawinigan lundi. La Ville y présente ses arguments de défense.

Pour tout ce qui a trait au redémarrage temporaire de la station de traitement, y compris l’achat de nouvelles membranes et le nettoyage du ruisseau Perchaude, la Ville réclame près de sept millions de dollars.

16 381 000 $ pour la solution permanente

Pour la solution permanente, la Ville allègue, dans ce document, qu’il en coûtera plus de 16 millions de dollars, ce qui inclut les 6,8 millions de dollars déjà annoncés pour le post-traitement de l’eau avec la construction de bassins de décantation et de la conduite d’eau vers la rivière Shawinigan.

Cela laisse un montant de plus ou moins 10 millions prévu pour l’ajout d’une infrastructure qui servira au prétraitement de l’eau. La Ville de Shawinigan a d'ailleurs accordé, mardi en séance du conseil municipal, un contrat de gré à gré avec Suez pour la location d’unités pilotes de prétraitement à la Station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche.

La station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche est située dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides à Shawinigan. Photo : Radio-Canada

Problèmes de corrosion

L’encrassement des membranes de filtration de l’eau est loin d’être le seul problème qu’a connu la station de traitement depuis sa mise en service, à la fin de 2019.

« Il y a des problèmes de structure, des problèmes d'oxydation, de ponts roulants, des problèmes d’infrastructure… beaucoup, beaucoup de choses en plus du problème d’encrassement des membranes. Comme vous le voyez, il y a passablement de matière à poursuite là-dedans. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Le document juridique fait état de problèmes de corrosion dans le local 114 de l’usine.

Les équipements de la STEP-LAP, notamment ceux du local 114, souffrent d'importants problèmes de conception, de construction et de ventilation, faisant en sorte que tous les équipements s’y trouvant souffrent de corrosion et de dégradation prématurée , peut-on lire dans la poursuite.

Il y est également indiqué que des pompes servant à l’alimentation en acide chlorhydrique et essentielles au bon fonctionnement du système de nettoyage membranaire sont hors d’usage depuis la mise en service .

Les coûts des travaux correctifs à y être apportés sont estimés à 760 000 $.

À écouter : Michel Angers en entrevue à l'émission Toujours le matin

Groupe électrogène défaillant

Le document permet aussi d’apprendre que le groupe électrogène d’urgence à moteur diesel installé pour pallier une panne de courant ne s’est pas mis en marche le 29 juillet 2021 à la suite d’une panne d’électricité. Le réseau public de la Ville de Shawinigan a cessé d’être alimenté en eau.

Ces problèmes de fonctionnement ont contraint la Ville de Shawinigan à émettre un avis d’ébullition en plus d’occasionner trois bris d’aqueduc sur la conduite principale de distribution , indique la poursuite.

Une inspection a révélé que l’ajustement de plusieurs disjoncteurs de la salle électrique et du groupe électrogène est inadéquat.

Selon la Ville, de graves problèmes d'étanchéité, de fissuration et d’infiltration d’eau ainsi qu'une détérioration prématurée du revêtement de la toiture ont été décelés.

De plus, selon la poursuite, la Ville a dénoncé auprès d'Allen de sérieux problèmes en rapport avec le monorail qui sert à l’entretien du système membranaire.

L'usine de traitement des eaux a été inaugurée en janvier 2020 et sa construction a coûté environ 44 millions de dollars.