Élections municipales : qui se présente dans Chatham-Kent?

Plusieurs circonscriptions auront de nouveaux visages dans Chatham-Kent, puisque trois conseillers sortants ne se représentent pas.

C'est notamment le cas de Mark Authier qui termine actuellement son deuxième mandat comme représentant du quartier 1 - West Kent. Il a été élu pour la première fois en 2014. Quatre candidats se présentent dans cette circonscription.

Joes Faas, conseiller du quartier 4 - North Kent ne siégera plus non plus au conseil municipal. Élu pour la première fois en 1976 au conseil de Dresden, il a servi la communauté pendant plus de 33 ans. Huit candidats se disputent sa succession.

Dans le quartier 6 - Chatham, Doug Sulman ne briguera pas de siège cet automne après 40 ans comme conseiller. Il a été élu pour la première fois en 1982. Dans ce secteur, les citoyens auront l'embarras du choix avec 16 candidats en lice pour six sièges. Cinq conseillers sortants se représentent toutefois.

Dans le quartier 5 - Wallaceburg, les deux sièges ont été attribués par acclamation aux deux conseillers sortants. Carmen McGregor a été élue pour la première fois en 2014. Il s'agit de son troisième mandat. Pour sa part, Aaron Hall agira à titre de représentant des citoyens de ce quartier pour un deuxième mandat.

Les candidats déclarés dans Chatham-Kent

Maire

Darrin Canniff (sortant)

Andy Fisher

William Pickard

Quartier 1 - West Kent

Lauren Anderson

Melissa Harrigan (sortante)

Sandy Maynard

David Serednicki

Quartier 2 - South Kent

Anthony Ceccacci (sortant)

Ryan Doyle

Mary Clare Latimer (sortante)

Trevor Thompson (sortant)

Mike Walker

Quartier 3 - East Kent

Martin Fisher

Matt Lamarche

Moréna McDonald

Steve Pinsonneault (sortant)

John Wright (sortant)

Quartier 4 - North Kent

Dennis Fox

Rhonda Jubenville

Scott Kilbride

Jim Konecny

Jamie McGrail (sortant)

Aaron Neaves

Jason Sayer

Steven Scott

Quartier 5 - Wallaceburg

Aaron Hall - élu par acclamation

Carmen McGergor - élue par acclamation

Quartier 6 - Chatham

Connor Allin

Michael Bondy (sortant)

Marjorie Crew (sortante)

Andrew Elliott

Amy Finn (sortante)

Michale Gibbons

Karen Kirkwood-Whyte (sortante)

Sheila M. Martin

Brock McGregor (sortant)

Lynn O'Brien

Bonny Pigeon

Derek Robertson

Dava Robichaud

Alysson Storey

Larry Vellinga

Carson Warrener

Avec des informations disponibles sur les site Web de la municipalité de Chatham-Kent.