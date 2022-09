Sans réforme fiscale, plus de la moitié des municipalités seront déficitaires au N.-B.

Sans une importante et urgente réforme fiscale, plus de la moitié des entités municipales issues de la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick seront déficitaires. C'est le constat que fait l'économiste André Leclerc, dans une étude.

On y apprend que 50 des 89 entités municipales (40 des 77 municipalités et 10 des 12 districts ruraux ou DSL ) ne seraient pas viables financièrement dans les conditions actuelles.

Devant un tel portrait, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) demande au gouvernement de Blaine Higgs de mener une réforme fiscale qui traitera tout le monde équitablement.

La ville de Saint-Jean serait déficitaire de 1,6 million $ sans changements fiscaux de péréquation. Photo : Radio-Canada

L’organisation qui regroupe 50 municipalités francophones et bilingues – représentant plus de 300 000 personnes dans la province – a demandé trois choses au ministre des Gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

Elle veut que le ministre mette en place une formule de péréquation simple, transparente et prévisible , une compensation financière à court terme pour les nouvelles entités pénalisées financièrement par la réforme et l’assurance d’un financement de 50 % par la province pour les nouvelles responsabilités que devront assumer les commissions des services régionaux.

Ces requêtes sont basées sur les conclusions d’un rapport commandé à l’économiste André Leclerc portant sur le cadre financier entourant la mise en place des nouvelles entités municipales le 1er janvier 2023.

La Ville de Miramichi serait déficitaire de 4,9 millions $ si rien n'est fait pour changer la formule de péréquation municipale. Photo : Radio-Canada

Une des raisons est que 27 des nouvelles entités ne respecte pas les critères de viabilité, soit d'avoir une population d'au moins 4000 personnes et 300 millions $ en assiette fiscale.

Une péréquation équitable et égale réduirait environ de moitié le nombre d’entités en difficultés, selon l’étude, d’où la nécessité de leur accorder une compensation financière estimée à 33 millions $.

L’ AFMNB s’inquiète de ne pas obtenir un cadre financier préliminairequi serait annoncé avec assez de préavis pour que les municipalités puissent préparer leurs budgets de 2023, sans avoir à couper dans les services existants.

L’important, c’est l’équilibre , explique le président de l’ AFMNB et maire de Bertrand, Yvon Godin. Tout le monde doit être traité équitablement et également.

Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du N.-B. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’ AFMNB , l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick et l’Association des cités du Nouveau-Brunswick rencontreront vendredi le comité d’experts indépendants qui étudiera le système de subvention de financement et de péréquation communautaires. Ces experts doivent présenter leurs recommandations en septembre.

Ce n’est pas la première fois qu’on en discute avec le ministre. Il le sait et il comprend. Nous savons aussi que la province peut imposer. Elle est à l’écoute, mais c’est elle qui va décider. Toute cette question fiscale ne sera pas réglée le 1er janvier 2023. Le travail est loin d’être fini , a rappelé Yvon Godin.

Mardi, à l’émission La matinale d’Ici Acadie, le ministre Daniel Allain s’est dit satisfait de la manière dont la réforme avance.