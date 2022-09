Une femme meurt quelques jours après avoir attendu 26 heures à l’urgence au N.-B.

Mary Lou Beckett, 79 ans, a passé 26 heures dans la salle d’attente du service des urgences de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers, à Fredericton, durant la dernière fin de semaine de juillet, raconte son fils. Elle avait d'importantes douleurs à l’abdomen et elle ne pouvait ni manger ni dormir.

Après avoir subi quelques tests médicaux, elle a été renvoyée à la maison, toujours selon son fils. On lui a donné un rendez-vous avec un oncologue à Moncton huit jours plus tard parce qu’une tumeur avait été trouvée dans son utérus et une autre exerçait une pression sur son intestin.

Le septième jour, toutefois, Mme Beckett était si souffrante qu’elle a demandé à son mari d’appeler une ambulance.

Ses signes vitaux étaient stables, selon ce que les travailleurs paramédicaux ont dit à la famille. Elle est morte quelques heures plus tard.

Le coroner a conclu dans son rapport que Mme Beckett a succombé à une perforation intestinale.

Son fils, Ross Beckett, affirme que même si la mort de sa mère était inévitable, elle n’aurait pas dû souffrir si longtemps. Il dit que le système de santé doit au moins soulager les souffrances.

Si elle avait été opérée et qu’elle était morte sur la table d’opération, cela aurait été plus acceptable. Mais ce n’est pas ce qui s’est produit. Elle a été renvoyée à la maison pour y demeurer en douleur , relate Ross Beckett.

D’autres patients attendent aussi longuement à l’hôpital. À Moncton, des patients qui arrivent en ambulance ont attendu jusqu’à 24 heures cet été. À Fredericton, le 12 juillet, un homme est mort dans la salle d’attente du service des urgences de l’hôpital.

Le système de santé est défaillant , ajoute Ross Beckett.

Le temps d’attente moyen aux urgences augmente

Le temps d’attente moyen pour les cas urgents à l’hôpital Chalmers était de 2,1 heures en 2021-2022, selon Kris McDavid, porte-parole du Réseau de santé Horizon. L’attente moyenne était de 1,2 heure en 2021 et de 1,8 heure en 2020.

Les cas urgents comprennent les patients qui souffrent de douleur abdominale et qui ont le souffle court, selon le site web d’Horizon. Kris McDavid précise qu’Horizon ne rend publics les temps d’attente que pour les patients de niveau 3, sur une échelle qui compte 5 niveaux.

Le temps d’attente aux urgences peut varier grandement selon la gravité des cas, le nombre d’employés au travail à ce moment et la disponibilité des lits dans l'hôpital, explique la PDG d’Horizon, Margaret Melanson.

Le personnel de l’hôpital utilise l’échelle canadienne de triage et de gravité pour évaluer chaque cas, souligne Mme Melanson. Le processus tient compte de la douleur ressentie par les patients, entre autres facteurs qui servent à déterminer l’urgence du cas.

Margaret Melanson ajoute que le réseau de santé a lancé un projet pilote pour améliorer le suivi des patients qui attendent à l’urgence. Des infirmières auxiliaires immatriculées, des préposées aux soins personnels et des étudiantes infirmières font ce travail.

Le ministère de la Santé ne fait pas de commentaire sur des cas précis.