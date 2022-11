Saint-Malo renoue avec le pèlerinage catholique annuel, mais l’affluence est moindre

Depuis 1896, les fidèles convergent vers la grotte Notre-Dame de Lourdes à Saint-Malo pour célébrer leur foi.

Moi personnellement, on venait occasionnellement quand j’étais jeune. Mais depuis que je suis mariée depuis 51 ans, on a manqué deux ans puis c’était pendant la pandémie. Mais autrement, mon mari ça fait 70 ans , a indiqué Marjorie Beauchemin.

Ça fait juste du bien de revenir cette année et d’être avec les gens qui sont là , a mentionné, pour sa part, Louise Fillion.

L’événement a réuni des centaines de personnes de toute la province qui ont pu se recueillir en anglais et en français lors de deux messes célébrées par l'archevêque de Saint-Boniface, Monseigneur Albert LeGatt.

Les fidèles ne se sont pas déplacés en grand nombre lors de ce pèlerinage. Photo : Radio-Canada

Seule ombre au tableau : après deux ans de pandémie, l’affluence est moins importante, une réalité qui ne surprend pas le bénévole de la paroisse de Saint-Malo, Léo Roch.

On a eu les mêmes effets ici à la paroisse de Saint-Malo et à la paroisse Sainte-Marguerite , a-t-il dit.

On avait des gens qui venaient assez régulièrement, avant la COVID-19 et qui ne viennent plus. Tranquillement, il y a quand même des gens qui reviennent graduellement mais ça va prendre un peu de temps.

Avec les informations de Anne-Louise Michel