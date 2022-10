Des Louisianais viennent découvrir leurs ancêtres acadiens de la Nouvelle-Écosse

Dans un petit cimetière de Falmouth, en Nouvelle-Écosse, repose une grande histoire, si bien que des Cajuns de la Louisiane ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir y retracer leurs ancêtres et leur histoire.

« On savait qu’en tant que Louisianais, nous avions une connexion à la Nouvelle-Écosse à cause de la déportation. »

Le cimetière Sainte-Famille est situé dans l’ancienne Acadie, celle d’avant la déportation.

Les premières familles acadiennes provenant de Port-Royal s’y sont établies dans les années 1680, dans cette région autrefois appelée Pisiguit . Aujourd'hui devenues les villes de Falmouth et de Windsor, ces régions n’ont plus vraiment de présence acadienne, mais elles demeurent extrêmement importantes pour ces visiteurs cajuns.

La région de Pisiguit est très reliée à la Louisiane, il y avait des Acadiens déportés d’ici qui ont fini en Louisiane , a révélé Claude Boudreau, propriétaire et directeur de voyage de Voyages DiasporAcadie.

C’est vraiment un incontournable d’amener les descendants de la Louisiane, nos cousins acadiens de la Louisiane. C’est un genre de pèlerinage où on les amène sur la terre des Vincent, sur la terre des Hébert, des Boudreaux et ainsi de suite. Ils veulent avoir une meilleure compréhension, car ils connaissent peu le volet acadien avant la déportation. Alors, ils sont un peu sur une quête identitaire. C’est fascinant! , a-t-il poursuivi.

Parmi les noms de famille typiques de la région, on compte Landry et Vincent. Deux membres du groupe de visiteurs de la Louisiane portent encore ces noms.

Je m’appelle Todd Vincent. J’habite à Lafayette, en Louisiane.

Après une décennie à explorer son histoire, à lire et à voyager notamment en France, c’est ici, dans le berceau de l’Acadie, que Todd Vincent est venu pousser l’exploration de ses racines.

Michel Vincent était mon grand-père. C’est une réunion de Vincent , a-t-il indiqué.

Michel Vincent, le grand-père de celui qui s’est installé en Louisiane, est enterré dans le cimetière Sainte-Famille, alors c’est certainement une connexion émotive.

Todd Vincent compte participer à une réunion de la famille Vincent le 1er octobre, en Louisiane. Il dit qu’il va répandre ce qu’il a appris au sujet de l’ancêtre commun aux Vincent.

« On a entendu que des gens dans des villes et villages d’ici portent nos noms et parlent notre langue. On est si contents de voir que la culture est encore bien vivante et si similaire à la nôtre. »