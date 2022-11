Travis Toews et Rebecca Schulz se retirent d’un débat controversé

Travis Toews et Rebecca Schulz, deux des sept candidats à la succession de Jason Kenney à la direction du Parti conservateur uni (PCU), ont annoncé vendredi leur retrait d’un débat controversé, qui devrait avoir lieu le 25 août, à l’initiative de Rebel News, un groupe de médias radical de droite, et de l’Alberta Prosperity Project, qui est un groupe qui relaie ou adhère à des théories conspirationnistes.

Dans une déclaration conjointe, les deux anciens ministres du gouvernement conservateur ont indiqué avoir cherché à parler avec autant d'Albertains que possible à travers plusieurs assemblées publiques , mais qu’ils ne pouvaient pas prendre part à celle prévue la semaine prochaine.

Participer à un tel événement équivaudrait à apporter leur soutien à l'un des groupes qui, selon eux, chercheraient à collecter des fonds à travers cet événement. L'Alberta Prosperity Project est, de plus, une organisation qui soutient une Alberta indépendante, expliquent-ils.

Les deux aspirants à la direction du PCU ont, par conséquent, appelé leurs rivaux ayant confirmé leur participation au débat à reconsidérer leurs positions favorables au séparatisme .

Deux autres candidates, Rajan Sawhney et Leela Aheer, avaient, dès le départ, décliné l'invitation.

Peu avant cette déclaration commune, le porte-parole de Travis Toews, Chris Warkentin, a regretté de ne pas avoir fait de vérifications préalables sur la nature de l’un des organisateurs, l'Alberta Prosperity Project, dont la page d'accueil du site web affirme : Le chemin de la liberté et de la prospérité passe par l'indépendance.

M. Warkentin a également déclaré qu’il ne savait pas que l’événement servirait à collecter des fonds, avant d'apprendre la mise en vente, par les organisateurs, de billets pour le souper à 150 $, et des tickets offrant un accès spécial aux candidats, moyennant 350 $ l'unité.

Trois participations confirmées

Todd Loewen, Brian Jean et Danielle Smith ont, quant à eux, confirmé leur participation au débat.

Bien sûr que j'y participerai , a dit Danielle Smith, considérée comme la favorite à la direction du PCU .

Pourquoi diable marginaliserions-nous ce groupe et ses milliers de partisans en nous retirant de leur débat , demande-t-elle. Ce ne sont que des Albertains [...] extrêmement frustrés par Ottawa, et je pense que la plupart des Albertains comprennent cette frustration.

Elle a, à son tour, appelé les autres candidats ayant exprimé leur refus de participer à la rencontre, notamment l'ancien ministre des Finances Travis Toews, à reconsidérer leur position.

La contre-attaque de l' Alberta Prosperity Project

Dans un communiqué, le directeur général de l'Alberta Prosperity Project, Dennis Modry, a déclaré que la décision de Travis Toews et de Rebecca Schulz de ne pas participer à l'événement montrait qu'ils ne représentent pas tous les Albertains .

Leur refus de s'engager dans un dialogue politique envoie un message à des milliers de membres et d'Albertains qui suivent notre organisation , en plus de montrer qu'ils ne veulent pas répondre à des questions difficiles , a-t-il ajouté, dans un message à CBC/Radio-Canada.

Positionnements tactiques

Bien qu'aucun des candidats ne prône l'indépendance pure et simple de l'Alberta, plusieurs d'entre eux ont déclaré vouloir changer profondément la relation de la province avec Ottawa.

Brian Jean, par exemple, a déclaré qu'il se battrait largement pour l'autonomie de l'Alberta.

Mais c'est surtout l'une des positions de Danielle Smith qui a retenu l'attention. L’ancienne cheffe du Parti Wildrose a récemment fait savoir que, si elle est élue au poste de prochaine première ministre de la province, elle lancera une loi sur la souveraineté de l'Alberta, qui permettrait à la province de se soustraire à des lois fédérales jugées contraires à ses intérêts. Cette déclaration a suscité des critiques de la plupart des candidats en lice, et même de la part du premier ministre sortant, Jason Kenney, qui a qualifié l'idée de cinglée .

Frédéric Boily, professeur en science politique à la faculté Saint-Jean de l'Université de l’Alberta, affirme que le fait, pour Danielle Smith, de confirmer sa participation au débat controversé, s'aligne avec son positionnement politique depuis le début de la campagne, qui va de plus en plus vers l’aile droite du parti .

Elle n’hésite pas à aller du côté des partisans conservateurs parmi les plus radicaux et qui flirtent avec les théories du complot, ou qui développent littéralement des théories complotistes , ajoute le politologue.

Professeure agrégée d'études politiques à l'Université Mount Royal, Lori Williams remarque elle aussi que Danielle Smith est l'une des candidates ayant un positionnement plus à droite du spectre .

Au sujet des son retrait du débat annoncé par Travis Toews, Frédéric Boily y voit un positionnement stratégique. L'ancien ministre des Finances a dû s’apercevoir qu’il ne peut pas concurrencer Danielle Smith et Brian Jean à droite, et par conséquent, il a voulu opter pour un positionnement centre-droite, avec un discours un peu plus traditionnel pour les conservateurs, c’est-à-dire axé sur l’économie et la maîtrise des finances publiques .

Le politologue note par ailleurs que, quel que soit le bord politique où l’on se trouve, même à gauche, on ne peut pas gouverner en Alberta sans se poser comme défenseur de l’autonomie albertaine. Il faut toujours une certaine dose d'autonomisme, dit-il, une certaine dose de méfiance à l’égard d’Ottawa.

Le nombre d'adhérents du PCU a plus que doublé

Par ailleurs, cette polémique intervient alors que, au PCU, le nombre d'adhérents a plus que doublé, entre la période ayant précédé le vote de confiance de Jason Kenney et aujourd'hui. Le nombre de membres est ainsi passé d'environ 60 000 à environ 123 000.

Il s'agit là, selon Frédéric Boily, d'une sorte d'effervescence au sein de la famille conservatrice, qui s’exprime avec ses nouveaux membres ou ses anciens membres qui reviennent au bercail .

Le nom du nouveau chef ou de la nouvelle cheffe des conservateurs, qui succédera à Jason Kenney au poste de premier ministre, sera connu le 6 octobre.

Avec les informations d’Audrey Neveu, de Jason Markusoff et de Dominika Lirette