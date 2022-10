La composition du jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2023 est dévoilée

Les trois juges devront choisir la meilleure nouvelle inédite soumise au concours cette année.

La particularité de ce concours, ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle, est que les textes sont jugés à l'aveugle (les noms ne figurent pas sur les textes).

La date limite pour envoyer un texte est le 31 octobre 2022. Les résultats seront dévoilés en avril 2023.

La lauréate ou le lauréat remportera : une bourse de 6000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur le site Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture à la Maison de la littérature, à Québec.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site Radio-Canada.ca.

LE JURY DU PRIX DE LA NOUVELLE RADIO-CANADA 2023

L'autrice et vice-présidente chez Cossette, Chris Bergeron Photo : Gaëlle Leroyer

L'écrivaine Chris Bergeron a publié son premier roman, Valide (XYZ), en 2021. Finaliste au Prix littéraire des collégiens 2022 et au Prix des Horizons imaginaires 2022, il mélange autofiction et science-fiction. L'autrice a été rédactrice en chef du magazine culturel Voir durant cinq ans, avant de faire le saut en publicité chez Cossette comme vice-présidente.

L'auteur Emmanuel Kattan Photo : Éditions du Boréal

Emmanuel Kattan est né à Montréal et vit aujourd’hui à New York. Il est directeur du programme Alliance, un partenariat entre l’Université Columbia, Sciences Po, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Polytechnique Montréal. Il a publié son premier roman en 2008, Nous seuls (Boréal). Ont suivi Les lignes de désir, Le portrait de la reine et L’attrapeur d’âme (Leméac). Il a également été directeur du British Council à New York.

En complément : Pourquoi j'écris? Les réponses d'Emmanuel Kattan, Plus on est de fous, plus on lit

La comédienne Pascale Montpetit Photo : Kelly Jacob

La comédienne Pascale Montpetit a une longue feuille de route. Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, en 1985, elle a joué au théâtre, au cinéma et à la télé. Celle que l’on a pu voir pendant six ans dans District 31 coanime régulièrement l’émission de radio Réfléchir à voix haute avec Jean-Philippe Pleau. Elle a été porte-parole de La journée mondiale du livre et du droit d'auteur en 2017.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez des nouvelles? Envoyez-nous vos textes inédits d'ici le 31 octobre 2022!