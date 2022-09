La signature du père, de Simon Brousseau, lauréat du Prix du récit 2022

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

LA SIGNATURE DU PÈRE

Le prof d’anglais de cinquième année, un homme jaune et gris qui, selon la rumeur, se coiffait à l’aide de blanc d’œuf, jouissait beaucoup du peu d’autorité que lui conféraient ses fonctions. John d’œuf, comme nous le surnommions, exigeait, à mon grand malheur – je n’obtenais dans ce cours que de piètres résultats – la signature d’un parent sur chacun de ses tests hebdomadaires. Pour éviter des remontrances bien méritées, mais aussi parce que la possibilité de berner les adultes à qui je devais rendre des comptes m’attirait, j’ai voulu vérifier un soir si j’avais la trempe d’un faussaire.

Derrière la porte close de ma chambre au sous-sol, j’ai ouvert le cahier d’anglais. La signature de mon père, qui couronnait mes copies des semaines précédentes, toutes barbouillées des commentaires impatients de John, était intimidante. Elle me rappelait la distance qui me séparait du monde adulte. Et puis je ne savais pas encore signer mon propre nom autrement qu’en lettres moulées. Alors le sien? J’avais souvent observé mon père signer des chèques, à table après le repas. Un document de la Caisse, un abonnement à la maison de disques Columbia, un contrat d’assurance. Je savais que la signature était liée à l’argent et que c’était donc une chose sérieuse.

Le S et le B de ses initiales, tracés à la hâte, étaient suivis de sinuosités indéchiffrables. La vie, je le voyais, palpitait dans le mouvement de ces lignes, et je sentais la réprobation de mon père à travers elles. Ses pas, qui résonnaient au plafond là où se trouvait la cuisine et où il achevait sans doute de laver la vaisselle avec ma mère, me rappelaient sa présence. Je voulais, bien sûr, éviter de décevoir mes parents avec mes mauvaises notes. Toutefois, c’est d’abord mon ego naissant qui me poussait à transgresser l’interdit. J’avais dix ans, je me jugeais plus fin que tout le monde et je croyais comprendre que, pour s’en tirer dans cette vie, il fallait savoir mentir.

J’ai multiplié les tentatives de forgerie sur des feuilles lignées qui couvraient maintenant le plancher. Malgré la peur de me faire pincer – je prétendais faire mes devoirs dans ma chambre depuis plus d’une heure et mes parents s’inquiéteraient peut-être de me voir si studieux pour la première fois de ma vie –, je progressais. Ma main tremblait moins, épousant avec de plus en plus de fidélité la subtile assurance qui accompagne l’écriture d’un nom tracé mille fois. Sûr de tromper la vigilance du prof, qui ne jetait jamais qu’un œil rapide sur nos copies, j’ai enfin signé le test, puis j’ai caché les brouillons incriminants dans mon sac à dos, avec l’intention de m’en débarrasser le lendemain dans une poubelle sur le chemin de l’école.

*

Le 12 novembre 2020, mon père a appris, après une ponction lombaire effectuée dans le but de déterminer la cause de l’engourdissement de son pied droit, qu’il était atteint de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui provoque une paralysie progressive, de l’extrémité des membres jusqu’aux muscles respiratoires. Ce jour-là, on lui a annoncé qu’il pouvait s’attendre à vivre encore cinq ans. Comme il avait toujours fait attention à sa santé, nous espérions en secret avoir droit à sept.

Les mois qui ont suivi, pleins d’inquiétudes et d’amères déceptions, ont été vécus avec le sentiment que le sol se dérobait sous nos pieds, car le pronostic qu’on nous avait offert s’avérait trop optimiste. En juillet, mon père marchait encore, mais avec difficulté. En septembre, il s’est résolu à utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer et, en novembre, ma mère employait un lève-personne pour le faire passer du salon à la salle à manger, l’aider à aller aux toilettes ou encore le mettre au lit. Les dernières semaines se sont déroulées dans cette immobilité forcée, et c’est ainsi, esprit captif d’un corps hors d’usage, qu’il en est venu peu à peu à la décision de mettre fin à ses jours.

*

L’année où j’ai découvert mon talent pour la contrefaçon est aussi celle où l’idée du suicide m’est apparue. C’est le vertige de cette révélation qui m’a extirpé de l’enfance. Je pouvais, si je le voulais avec assez d’ardeur, mettre fin à mes jours. Aucune règle, aucun adulte, même mes parents, ne saurait jamais m’interdire de mourir. Je ne voulais pas passer à l’acte, mais cette éventualité, si brutale et si simple, exerçait sur mon esprit une force d’attraction qui ne s’épuisait pas.

À l’école, le directeur nous avait annoncé lors d’une tournée des classes l’embauche d’une travailleuse sociale qui pouvait nous aider si nous avions des idées noires . J’étais troublé, à l’époque, par l’écart grandissant entre mes pensées et l’image qu’on se faisait de moi. Pour un regard extérieur, j’étais un garçon mignon, souriant, plein d’énergie, or sous ma coupe champignon, je m’assombrissais. Kurt Cobain s’était suicidé deux ans plus tôt et j’éprouvais, grâce à ses chansons, la capacité de la musique à incarner la négativité nouvelle qui m’habitait.

Je me souviens du ridicule de mon unique discussion avec l’intervenante, qui a eu lieu durant les heures de classe. C’est l’idée d’échapper aux activités habituelles qui avait d’ailleurs hâté ma décision de solliciter une rencontre. Une voix douce émanant de l’interphone m’avait appelé, je m’étais levé de mon pupitre et dirigé vers la porte sans me retourner, fier de ce problème qui me distinguait de mes camarades condamnés à calculer des fractions pour la prochaine heure.

La travailleuse sociale, une dénommée Linda, avait des cheveux bruns bouclés qui tombaient sur les épaulettes de son tailleur émeraude. Je m’en souviens, car elle ressemblait à l’actrice de Bibi et Geneviève, qui m’avait tant fait rêver plus jeune et dont je me sentais déjà si distant. J’étais son visiteur extraterrestre, plein de questions naïves à propos de la vie et de la mort, et j’espérais que ses réponses de Terrienne m’aideraient à voir plus clair dans ce monde où je débarquais, ma soucoupe volante encore fumante de son entrée dans l’atmosphère.

*

Ma bouche est restée ouverte un moment, puis j’ai tenté de nommer le mal-être qui motivait ma visite. C’était pourtant simple. J’en avais assez d’être traité comme un enfant, je voulais vivre ma vie, rentrer à l’heure qui me plaisait, aller au cinéma des Galeries de la Capitale avec mes amis sans avoir à demander la permission. Je souhaitais être libre et j’avais l’impression persistante d’être condamné à une existence captive. Comme la dame m’encourageait à poursuivre d’un air attentif en prenant des notes, j’ai continué quelques minutes à monologuer, grisé par l’éloquence que je me découvrais, puis la cloche a retenti et Linda m’a raccompagné jusqu’à ma classe, où l’on ramassait ses cahiers avant de se rendre à la cafétéria pour l’heure du dîner.

Je me souviens de mon orgueil à la suite de ce tête-à-tête, de ma jubilation en savourant l’effet qu’avaient eu mes remarques. J’étais aussi partiellement conscient de jouer un rôle, de m’amuser avec des idées dangereuses juste pour voir où cela me mènerait. Je ne me doutais pas que Linda, de retour dans son bureau, avait sauté sur le téléphone pour aviser mon père des pensées morbides de son fils.

*

Il était venu m’attendre dans la cour de récréation à la fin de la journée et, en l’apercevant adossé contre la clôture, j’ai su qu’on m’avait trahi. J’appréhendais sa colère, mais il y avait au contraire dans son regard une tendresse inquiète qui m’a cloué le bec. Une fois dans la voiture, comme il gardait le silence et que je ne trouvais pas plus quoi dire, j’ai augmenté le volume de la radio. Dans le mutisme obstiné de mon père, je devinais que mon attirance pour la mort pouvait passer pour de l’ingratitude. Comment un enfant à qui l’on a donné tout son temps, toute son affection peut-il songer au suicide, alors que la vie qu’on lui a offerte est si simple, si agréable? À un feu rouge, il s’est tourné vers moi, m’a dit qu’il m’aimait, puis m’a demandé si c’était vrai que je voulais mourir. La honte que j’ai ressentie devant sa tristesse était trop vive pour mon jeune cœur, alors j’ai pleuré sans rien dire, et mon père, lui aussi en larmes, m’a serré dans ses bras malgré nos ceintures de sécurité. Nous sommes restés un moment à sangloter, dans cette position intenable, jusqu’à ce que le klaxon de la voiture derrière nous indique que le feu était vert. Il fallait avancer.

*

Plus vieux, quand j’ai dû trouver une façon de signer mon nom, je me suis approprié sans mesurer la portée de ce geste la signature de mon père, comme j’ai les mêmes initiales que lui. Je ne lui ai jamais confessé mes exploits de faussaire, mais je crois qu’il savait. Une fois, en me voyant signer un formulaire de demande d’admission à l’Université Laval, il a relevé la ressemblance de nos signatures, et même s’il n’y avait plus de raison de lui cacher mes manigances d’enfant, j’ai joué l’innocent et il a eu l’élégance de ne pas insister. Peut-être aimait-il l’idée de voir son nom à travers le mien.

*

Quatorze mois après le diagnostic, le vendredi 14 janvier 2022 au matin, mon frère cadet a accompagné mes parents à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus afin que notre père puisse entreprendre la démarche pour obtenir l’aide médicale à mourir. Sa maladie était à un stade si avancé qu’il n’arrivait plus à se gratter la tête ou même à tourner les pages d’un livre. Sa voix faiblissait. Il était devenu, comme il l’affirmait en riant malgré des sanglots dans la gorge, une momie. Peu de temps après le rendez-vous, mon frère m’a appelé et les larmes me sont venues avant même qu’il ne commence son récit. La médecin avait été bienveillante, a-t-il pris le soin de préciser, et mon père, après avoir répondu aux quelques questions visant à déterminer si sa souffrance était bel et bien insupportable, était parvenu tant bien que mal à signer le document qui officialisait, devant la Loi, son désir de mourir. C’est la dernière fois qu’il a écrit son nom.

Maintenant qu’il est mort, maintenant que j’ai tenu sa main, auprès de ma mère et de mon frère, lorsqu’il recevait l’injection fatale un après-midi froid de janvier, je ne ressens ni culpabilité ni remords, mais la joie terrible d’avoir arraché quelque chose à l’oubli. Et quand je signe mon nom, je le fais en sachant ce qui a rendu possible ce geste, le désir d’indépendance d’un fils qui ne comprenait pas à quel point il aurait longtemps besoin de son père, ni à quel point il lui manquerait quand il ne serait plus là.

