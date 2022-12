Mon Amérique saison 3 : voyage musical dans les années 80

« Les années 1980. On se moque souvent de cette époque, de sa musique, de sa mode et de sa culture populaire : le jetable, les voitures laides, les cheveux bouffants, le spandex, les chansons anodines... Est-ce tout ce qu’on peut retenir de cette période charnière de la culture populaire? »

Si on sait les reconnaître, les signes de changement sont là : les avancées technologiques, le numérique qui ouvrira la porte sur un monde inimaginable : la programmation, l'échantillonnage, le stockage, la qualité sonore, la capacité d'enregistrer des productions de plus en plus complexes. Tout va changer!

- Michel Lalonde

Épisode 1 | Le grand bouleversement

Au cours du premier épisode de ce voyage musical dans les années 80, Michel Lalonde parle de l'impact du numérique sur l'industrie de la musique. Une industrie qui se métamorphosera au cours de cette décennie.

Épisode 2 | Le disque compact

Dans ce deuxième épisode, Michel Lalonde raconte le changement profond que l'arrivée du disque compact a sur le paysage musical.

Épisode 3 | Le vidéoclip

Dans ce troisième épisode, Michel Lalonde parle du vidéoclip et de la transformation que ce phénomène a engendré dans l'évolution des carrières des artistes de la chanson.

Épisode 4 | Des milliers de portes

Michel Lalonde aborde l'éclatement créatif provoqué par l'usage de technologies numériques en musique, ayant pour résultat un véritable bourgeonnement de styles.

Épisode 5 | Les mégastars

De Madonna à Michael Jackson, les stars de la musique pop sont partout : à la radio, à la télé, à Las Vegas, Broadway, au cinéma. Dans cet épisode, Michel Lalonde scrute le phénomène de construction des mégavedettes de la pop.

Épisode 6 | Partis pour la gloire

Après une décennie de célébration de nos racines, comme si on était un peu gavé de terroir, le monde s'intéressent à ce qui se passe ailleurs. Des artistes d'ici veulent faire entendre leur musique en Europe ou aux États-Unis. C'est la ruée vers le marché international.

Épisode 7 | Au rythme des machines

La machine fait désormais partie intégrante du processus créatif. C'est la naissance d'un sous-genre de musiques où se mêlent des sons acoustiques et naturels à une palette de sonorités synthétiques. L'ordinateur devient l'outil le plus important dans l'enregistrement, une révolution que les amateurs ne voient pourtant pas.

Épisode 8 | Ces rythmes venus d'ailleurs

Des rythmes venus d'ailleurs et un métissage des sons apparaissent au sein de notre musique des années 1980. En l'espace de quelques années, les oreilles du public seront séduites par des rythmes et des sonorités très varies. Depuis Le Mystère des voix bulgares aux Gipsy Kings, le paysage sonore se transforme.

Épisode 9 | Le retour du balancier

Au fil de la décennie, un effet de retour du balancier mènera au grunge et à la musique rock des années 1990. Après des années à danser sur des mélodies répétitives, des textes à l'eau de rose et des rythmes robotiques, on sent un vent de révolte grandir. Des artistes comme U2, Nirvana, The Clash et Sinead O'Connor feront sauter la baraque et redonneront au rock ses airs de chat de ruelle.

Épisode 10 | Insouciance et innocence

Pour cette finale de la série audio Mon Amérique consacrée à la musique des années 1980, Michel Lalonde partage ses coups de cœur, des chansons qui ont jalonné son parcours et qui lui sont restées dans les oreilles. Cette décennie musicale regorge de surprises et de charme et nous rappelle que la raison pour laquelle certaines chansons nous frappent est souvent inexplicable. La magie de la chanson populaire est à l'oeuvre!