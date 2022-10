Un retour en grand , c’est ce que promet le coordonnateur du festival. Avec le retour en présence du festival, il s’attend à recevoir beaucoup plus de personnes qu’à l’habitude. Les gens ont très hâte de se rassembler, d'écouter de la musique et d’aller visiter les kiosques, il va y en avoir vraiment beaucoup. On n’a pas de chiffre encore, mais on s’attend à recevoir énormément de festivaliers , déclare Normand Junior Tshirnish-Pilot.

Les préparatifs du Festival Innu Nikamu sont bien entamés à Mani-Utenam. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

À quelques heures du début du festival, le coordonnateur ajoute que les préparatifs vont bon train malgré le temps pluvieux et que tout devrait être finalisé à temps.

Au programme, en plus des nombreux artistes déjà annoncés, trois soirées de feux d’artifice et un spectacle pyromusical sont également prévus. De plus, le festival fait un retour dans le temps en ajoutant des artistes marquants à la programmation.

On peut s’attendre à de la nostalgie parce qu’on a décidé de ramener des groupes qui ont été très populaires au festival dans les années 1980 et 1990 , indique M. Tshirnish-Pilot. Il fait entre autres référence à Uashau Stone, à Jean-Marc Picard, Rodrigue Fontaine et bien d’autres qui performeront sur la scène du festival.

De grandes nouveautés

Une surprise en plein cœur de Mani-utenam attend les festivaliers : une seconde scène sera installée cette année. Le toit d’un très gros autobus va servir de scène durant les cinq jours de festival. On va avoir beaucoup de hip-hop et de death metal sur cette scène-là , souligne M. Tshirnish-Pilot.

Normand Junior Tshirnish-Pilot s’attend à des foules impressionnantes pour la 38e année de l’événement. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Les spectacles sur cette scène sont gratuits. En plus d’une deuxième scène, des enregistrements de balados ont lieu tout au long du festival avec les artistes.

Aussi, les femmes qui allaitent ont maintenant accès à un espace privé et tranquille pour s’occuper de leur enfant.

Le festival se déroule du 3 au 7 août.