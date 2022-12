Le vitrail comme mode d’expression

Une passion découverte tard, à l’aube de la retraite du monde de l’éducation, il y a plusieurs années.

Je cherchais quelque chose à faire avec mon temps [à la retraite]. Un jour, je suis passé devant une shop où on offrait des leçons en vitrail et je me suis inscrit. J’ai réussi à fabriquer un cadre et j’ai décidé de poursuivre.

Jean-Maurice Lemoine avait toujours apprécié la couleur, mais il n’avait jamais exploré le monde des arts visuels avant ce moment.

Il s'est alors découvert un don pour le dessin et l’agencement des couleurs qui l'a propulsé dans le monde de la création de vitraux, un art qui demande application et patience.

Il faut être mathématicien. Il faut bien calculer où sont tes lignes et tes coupures. Le produit final est tellement grand qu’on peut facilement voir les défauts. Donc, on prend notre temps et on le fait tranquillement.

Jean-Maurice Lemoine s'inspire de la nature pour créer ses vitraux. Photo : Radio-Canada

Après avoir dessiné ses patrons, il passe des heures dans son atelier à tracer, à couper, à poncer et à souder. Réaliser une œuvre peut prendre des semaines.

Son inspiration provient surtout de la nature qui l’entoure. Téléphone en main, il se promène dans son quartier à la recherche d’images qui captent son regard. Il apprécie la géométrie des arbres et les nuances dans les couleurs des plantes et des fleurs.

Ça me touche. C’est tellement beau, les couleurs dans la nature. Si je peux le reproduire en vitre et le voir à l’année longue, pourquoi pas? , dit celui qui voit davantage son travail comme celui d’un technicien employé à reproduire la beauté.

Moi, quand je parle d’artiste, je parle de quelqu’un qui fait de la danse, qui fait de la peinture. Moi, je ne me suis jamais considéré comme ça.

Avec son attachement particulier pour les thèmes nordiques, il recrée les aurores boréales, la neige, l’eau et le ciel. Les possibilités sont infinies pour cet amoureux de la couleur qui retrouve dans son atelier l’environnement et le calme qu’il faut pour réfléchir et créer.