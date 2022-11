Arielle Racette : aider à surmonter les épreuves, un tatouage à la fois

Le fait que des personnes sont capables de passer à travers le mal d’un tatouage, ça leur donne la preuve qu’elles sont capables de faire ce qu’elles ont à faire dans la vie.

Grâce à ses tatouages, Arielle Racette espère aider sa clientèle à vivre une certaine transformation.

Selon elle, le fait de subir la douleur de l’application d’un tatouage en restant en place plusieurs heures d’affilée constitue parfois un geste symbolique qui peut aider à traverser des souffrances psychologiques, de la crainte ou de l’anxiété.

Dans son propre studio de tatouage, l’environnement est sécurisant et sans jugement. Arielle dit avoir voulu mettre ces valeurs à l’avant-plan après avoir souffert d'anxiété, de même que son copain, qui souffre d'un trouble du spectre de l'autisme.

Je veux que [mes clients] comprennent qu’ils ont le droit d’être vulnérables.

L'acceptation de soi est aussi très importante pour la jeune femme, qui propose souvent à un client un tatouage sur une partie du corps avec laquelle il se sent moins à l’aise.

[Certains clients] sont revenus des mois [après leurs tatouages] et m’ont dit : "J’adore mes bras maintenant."

La tatoueuse fransaskoise Arielle Racette à Regina, en Saskatchewan, travaille sur des dessins de tatouage le 27 juin 2022. Photo : Radio-Canada / Frédérique Cyr Michaud

Une passion de longue date

La passion d’Arielle pour le dessin et le tatouage remonte à l’enfance. Toute petite, Arielle était fascinée par le tatouage de soleil sur le bras de son père.

Dès qu’elle l'a pu, elle s'est aussi mise au dessin, d’abord avec des crayons de cire sur le papier, puis avec des stylos, sur son père. Elle y a même mis toute son énergie après avoir compris que l’application d’un tatouage peut s’accompagner d’une part de douleur. La jeune fille s'est appliquée au dessin, a peaufiné son art.

Dans son studio, maintenant, elle passe des heures à soigner ses images.

Après une courte consultation où ses clients et elle discutent d’idées pour le tatouage, le travail artistique commence. Plus le tatouage est grand, et plus il a de détails, plus il prend de temps à conceptualiser.

Arielle veut s’assurer que chaque tatouage est unique et représente la personne qui le portera, même si, parfois, cela prend jusqu’à 10 heures de dessin avant l’application de l’encre sous la peau.

Un tatouage créé par Arielle Racette Photo : Fournie par Arielle Racette

Un tatouage créé par Arielle Racette. Photo : Fournie par Arielle Racette

Les tatouages traditionnels qui ont une portée symbolique spécifique font toujours partie des demandes des clients, mais ne représentent pas la majorité pour la clientèle de la jeune tatoueuse, qui estime qu’une approche plus légère est souvent aussi libératrice.

Des fois, c’est vraiment l’fun d'avoir des tatouages qui ne veulent pas dire quelque chose de sérieux, c’est juste quelque chose qu’on aime mettre sur notre corps pour nous rendre [heureux]. Puis ça, c’est correct.

Arielle souhaite éventuellement agrandir son entreprise. Elle imagine tout un étage d’artistes tatoueurs qui partageraient sa vision avec des salles thématiques pour chacun d’entre eux.

Pour l’instant, toutefois, la jeune artiste continuera d’apporter du réconfort comme elle le peut, un tatouage à la fois.