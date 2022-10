Militer avec la porcelaine, la démarche de Jeannie Mah

La céramiste saskatchewanaise Jeannie Mah utilise la porcelaine et la photo pour défendre des causes qui lui tiennent à coeur, comme la conservation des édifices patrimoniaux et les droits des immigrants.

Son bonheur à façonner minutieusement la terre et son engagement social se sont rejoints naturellement dans la pratique de son art, au fur et à mesure de ses découvertes et de ses apprentissages.

La lumière dans la terre

La première fois que la céramiste Jeannie Mah touche à la porcelaine, elle est tout de suite séduite par le risque que présente la manipulation du matériau.

« Il y a une tension que j’aime dans la porcelaine. La fragilité, c’est pas tout à fait confortable… et j’aime ça! » — Une citation de Jeannie Mah

À force d’étirer l’argile au rouleau, la porcelaine devient de plus en plus mince, tout comme la marge d’erreur de l’artiste.

Quand je roule l’argile, il y a un danger de briser le bord ou de faire un pli qui ne marche pas.

Les derniers coups de rouleau pour étirer la porcelaine sont les moments les plus anxiogènes pour la céramiste. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

Chaque coup de rouleau enlève l’eau dans la porcelaine et permet à l’artiste d’atteindre une surface d’une épaisseur qui s'apparente à celle d'une coquille d’oeuf. Un travail périlleux au service de la lumière.

La porcelaine doit être translucide. C’est quelque chose d’assez bizarre parce que l’argile c’est de la terre, mais la lumière dans la terre, c’est quelque chose de magique!

Ce sont les fines tasses de type Camarès de l’époque minoenne en Crète ainsi que les tasses à thé de Sèvres en France qui influencent son art décoratif fait à la main.

Après avoir roulé une photocopie d'une photo dans la porcelaine, l'artiste prépare l'oeuvre pour le four. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

L'incorporation de photos sur diverses formes de tasses permet l'exploration d'une multitude de thématiques. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

Mais ce qui devient sa signature, c’est son mariage de la photographie avec la porcelaine. Une méthode qu’elle découvre tout à fait au hasard alors qu’elle cherche un moyen de mettre une photo d’elle fillette sur une de ses tasses.

« J’ai découvert que dans l’encre de certaines photocopieuses, il y a du fer qui peut se transférer sur la porcelaine. » — Une citation de Jeannie Mah

Une fois que la pièce est mise au four, le papier brûle et l’image reste. Elle y ajoute ensuite de la couleur avec des sous-glaçures avant de remettre l’oeuvre au four une deuxième fois. Ce mélange de photographie et de porcelaine l’amène à communiquer des messages d’intérêt social et politique sur ses oeuvres.

Un véhicule particulièrement éloquent mettant en contraste la fragilité de la matière et l’importance du message.

Après avoir créé la forme de la tasse, l'artiste ajoute la base en porcelaine. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

Une fois séchée, l'oeuvre sera mise au four et le fer dans l'encre de la photocopie sera transféré sur la porcelaine. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

« Je nage, donc je suis »

La démarche de Jeannie Mah permettant de prendre position avec son art est ancrée dans sa ville natale.

Née à Regina dans les années cinquante, Jeannie Mah a d'abord étudié la céramique avec Jack Sures à l’Université de Regina et plus tard au Emily Carr College of Art à Vancouver.

Après plusieurs années passées en France, puis à Vancouver, elle décide de retourner s’installer à Regina au début des années 1990. Une des raisons qui motive alors ce retour, c’est la piscine extérieure de son enfance dans le parc Wascana.

« Oui, j’adore nager! Si je dois choisir entre être artiste ou être nageur, je vais choisir être nageur maintenant. » — Une citation de Jeannie Mah

L'oeuvre de Jeannie Mah témoigne de l'importance de la natation pour l'artiste et pour l'histoire de la ville de Regina. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

En 1994, quatre ans après son retour à Regina, la Ville annonce la fermeture de la piscine Wascana. Elle décide de se rendre à l’hôtel de ville et de réunir les Réginois qui partagent le même attachement pour ce lieu. Friends of Wascana se mobilisera et aura gain de cause. La piscine Wascana reste ouverte.

Cette première incursion dans le monde de l'engagement social est motivée par sa passion pour les édifices patrimoniaux et pour la natation en plein air. Au début des années soixante, la piscine nichée parmi les arbres du parc Wascana avait bercé la jeunesse de cette fille d’immigrants chinois.

Je marchais de l’épicerie de mes parents où j’habitais jusqu’à Wascana Pool. C’était assez loin pour une petite fille, mais on avait beaucoup de liberté à cette époque.

L’oeuvre moderniste de l’architecte Francis Portnall avait été construite en 1964 pour permettre aux Réginois de continuer à nager en plein air après que la Ville eût décidé que le lac Wascana était devenu trop dangereux pour la natation.

Une photo historique de l'extérieur de la piscine Wascana de Regina prise quelques années après son ouverture en 1964. Photo : Everett Baker, collection Saskatchewan History and Folklore Society

Créée pour les nageurs de Regina, la piscine Wascana est le seul endroit qui permet aux nageurs de faire des longueurs de 50 mètres en plein air. Photo : Everett Baker, collection Saskatchewan History and Folklore Society

En 2003, pour souligner l’importance de la natation en plein air au fil des ans, Jeannie Mah crée une installation intitulée Hommage à Wascana Pool : Je nage donc, je suis. L’oeuvre comprend plusieurs pièces de porcelaine accompagnées d’un film en format Super 8.

« Dans la porcelaine, j’ai utilisé la photo de moi qui nage dans Wascana Pool et j’utilise cette image historique des nageurs dans le lac Wascana pour illustrer qu’il y a un lien historique qui parle de l’importance de la natation dans le parc Wascana. »

Creusé à la pelle pour créer de l'emploi dans les années 1930, le lac Wascana servait aux nageurs et amateurs de voile. La plage offrait aussi une superbe vue du palais législatif de la Saskatchewan. Photo : Regina Chamber of Commerce

Des luttes à poursuivre

L'œuvre vient d’être acquise par le Musée d’art MacKenzie de Regina et fait désormais partie de sa collection permanente. Les oeuvres de la céramiste se retrouvent aussi dans les collections publiques de la ville de Regina, du Musée de l’art céramique Gardiner à Toronto, du Musée canadien de l’histoire à Hull, et de la municipalité de Nyon en Suisse.

Finalement, la victoire de Jeannie Mah et des Friends of Wascana s’est avérée aussi fragile que de la porcelaine. En septembre 2019, la Ville de Regina annonce qu’une nouvelle piscine remplacera la Wascana Pool. Un endroit plus familial où la place des nageurs sera plus limitée, au grand dam de Jeannie Mah.

C’est une piscine pour les enfants qui veulent jouer. On a "triché" tous les nageurs de Regina. C’est assez triste.

Heureusement, Jeannie Mah n’a pas encore eu à choisir entre être artiste ou être nageuse. Elle s’est trouvé une nouvelle piscine extérieure où elle peut nager et elle continue à créer de nouvelles oeuvres.

Au mois d’octobre prochain, le public de Calgary pourra admirer Train : Les arrivées à la galerie Contemporary Calgary.

L’installation qui combine sculptures en céramique et projections se veut une réflexion sur l'impact des politiques d'immigration du Canada, et du rôle que l'immigration joue dans la formation de l'identité canadienne.

L’oeuvre a fait partie de l’exposition collective intitulée Human capital présentée à la galerie de MacKenzie, il y a deux ans.

En mai 2021, Jeannie Mah recevait le prix de l’excellence artistique aux Saskatchewan Arts Awards.