Pénurie de main-d’œuvre et réforme de la santé, Bruce Fitch définit ses priorités

Mettre en œuvre la réforme de la santé et s’attaquer à la pénurie de personnel, ce sont les deux priorités du nouveau ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch. Pendant ce temps, un groupe de citoyens doutent de l’efficacité des changements annoncés la semaine dernière dans le système de santé.

Vendredi dernier, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé un grand ménage parmi les dirigeants en santé. La ministre de la Santé Dorothy Shephard et le pdg du Réseau de santé Horizon, le Dr John Dornan, ont été remerciés, et les membres des conseils d’administration des réseaux de santé Vitalité et Horizon ont été relevés de leurs fonctions.

Le nouveau ministre de la Santé dit qu'il veut mettre en œuvre la réforme de la santé déjà en cours.

J e veux voir où nous en sommes avec le plan en santé et ce qui a été accompli jusqu’à maintenant, et s’il y a des barrières, voyons quelles sont-elles. Est-ce quelque chose que nous pouvons surmonter? , explique Bruce Fitch, lundi.

Il dit aussi qu'il veut s'attaquer rapidement à la pénurie de travailleurs. Il reconnaît qu’il s’agit de l’un des défis les plus pressants du système de santé depuis quelques années.

Des changements rapidement, sans les conseils d'administration

L'un des changements qui soulèvent le plus de questions est la révocation des conseils d'administration des deux réseaux de santé. Ces conseils ont été remplacés par deux fiduciaires, nommés par le gouvernement et qui lui répondent directement.

Le nouveau ministre a indiqué que cela permettrait de prendre des décisions plus rapidement et d’implanter la réforme de la santé plus facilement.

Selon lui, la révocation des deux conseils d’administration va faciliter les choses.

Les choses pourront se faire de manière plus expéditive, faire avancer les initiatives. J’apprécie le travail des conseils et ce qu’ils ont fait, mais à ce moment-ci, avec les deux dernières années qui ont été difficiles avec la COVID, nous devons nous concentrer à améliorer le système de santé , a-t-il dit.

La rapidité dans la prise de décision est également la raison évoquée par Blaine Higgs, vendredi, lors de l'annonce de la révocation des conseils.

Des citoyens veulent du concret

Un groupe de citoyens, le regroupement de Néo-Brunswickois pour de meilleurs soins de santé, peine à comprendre pourquoi Blaine Higgs a pris de telles décisions et quelle est la stratégie qui l’anime.

Ils souhaitent plutôt des changements concrets. Selon elle, la confiance de la population à l'égard du système est effritée et il faut faire quelque chose.

Julie Léger a lancé le regroupement de Néo-Brunswickois pour de meilleurs soins de santé. Photo : Radio-Canada

Ils ont coupé du haut et ils n'ont pas regardé à ce qu'on ait assez de personnes pour donner des soins aux gens qui viennent à l'urgence. Le problème : on n'a pas assez d'employés dans le centre de santé. Que ce soit des infirmières, des médecins , dit Julie Léger, qui a créé un groupe sur Facebook.

La pertinence des changements de direction annoncés par Blaine Higgs a également été remise en question par la professeure à l'Université de Moncton Stéphanie Collin.

Selon elle, l’amélioration de l’accès aux soins de santé passe par de meilleures relations de travail et une gouvernance plus saine.

Il faut s'interroger sur nos mécanismes de gouvernance. Selon moi, c'est la clé de ce grand enjeu là, qu'on voit par rapport à la pénurie de ressources humaines , estime la professeure.

Stéphanie Collin et le groupe de citoyens souhaitent davantage de transparence de la part des nouveaux dirigeants.

D'après les reportages de Pascal Raiche-Nogue et de Sarah Dery