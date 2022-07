21 mois de prison pour voies de fait graves sur sa copine

L’homme de 38 ans a plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves causant des lésions, lundi matin, au palais de justice de Val-d’Or.

Selon les faits relatés au tribunal par son avocat, Me Pascal Jolicoeur, une chicane verbale est survenue entre Roy et la victime lors de la soirée de la Saint-Valentin 2021.

La femme a quitté le domicile de l’accusé pour se rendre chez une amie, mais elle a choisi d’y retourner quelques heures plus tard pour récupérer des effets personnels. C’est à ce moment qu’une bagarre a éclaté entre les deux personnes, altercation au cours de laquelle l’accusé a infligé à sa victime une fracture de la mâchoire, une blessure pour laquelle elle vit encore aujourd’hui avec de lourdes séquelles.

Le juge Hubert Couture s’est rangé à la suggestion commune des deux procureurs pour imposer une peine de 630 jours de prison à Robin Roy, en plus d’une période de probation de trois ans.

« Je veux dire à la plaignante qu’elle ne doit pas se culpabiliser d’aucune façon. Il y a des gens qui vous ont appuyée et qui vont continuer de le faire », a souligné le magistrat en rendant la sentence.

« La violence conjugale est un fléau et il y a des éléments aggravants dans ce dossier. Il y aurait pu avoir une peine beaucoup plus sévère. Monsieur, vous auriez pu très facilement vous ramasser au pénitencier (fédéral). Une peine entre 36 et 44 mois aurait pu être raisonnable dans les circonstances. Mais je comprends que vous avez fait certaines démarches et les discussions entre les procureurs ont été très sérieuses. Si ça peut donner de l’espoir pour le futur, j’abonde dans le sens des avocats. »