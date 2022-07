Dévoilement des 15 noms en lice pour renommer la rue Cornwallis à Halifax

Les résidents d'Halifax peuvent sélectionner trois des 15 noms suggérés dans un sondage en ligne qui a commencé lundi et qui se poursuivra jusqu'au 6 septembre.

La liste comprend cinq noms Mi'kmaw.

L'nu Street, un mot que les Mi'kmaq utilisent pour se décrire

Rue Nitap, qui signifie “ami'”

Rue Pjila'si, une expression de salutations et d’accueil

Rue Wantaqo'ti, qui signifie “paix”

Rue Samqwan, qui signifie “eau”

La liste de 15 noms comprend aussi 5 options de noms communs non commémoratifs.

Chemin de la liberté

Rue d'honneur

Rue de la fierté

Avenue du traité

Avenue de la vérité

Puis cinq noms ont été choisis pour honorer des personnalités marquantes de la Nouvelle-Écosse. Des gens qui ont laissé leurs traces dans ce quartier d’Halifax.

Il y a la rue Rocky Jones, en l’honneur d’un avocat afro-néo-écossais qui a été très actif dans la communauté et décoré de l'Ordre de la Nouvelle-Écosse.

Une autre option est la rue Dr Alfred Waddell, en l’honneur d’un des premiers médecins noirs de l'Université Dalhousie. Il a passé sa vie à fournir des soins médicaux aux communautés mal desservies.

La rue Nora Bernard, en l’honneur d’une survivante des pensionnats autochtones devenue militante. Elle a entre autres été récipiendaire de l'Ordre de la Nouvelle-Écosse.

Puis la rue African Baptist, en l’honneur de l'église baptiste New Horizons de la rue Cornwallis qui était l'église mère de l'Association baptiste africaine.

Renommer la rue est un pas vers la réconciliation et fait partie des recommandations du Groupe de travail sur la commémoration d'Edward Cornwallis et la reconnaissance et la commémoration de l'histoire autochtone.

Edward Cornwallis était un gouverneur britannique de la Nouvelle-Écosse. En 1749, il a publié une proclamation qui promettait une prime pour chaque Mi'kmaq tué.

Un groupe consultatif a examiné la première série de suggestions.

Le groupe examinera les résultats du deuxième sondage en septembre et recommandera un nom au conseil régional d'Halifax et trois options.